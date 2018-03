Satakunnan Kansa: Apteekki myi asiakkaalle käytettyjä insuliinikynän neuloja

Apteekinhoitaja Marika Osaran mukaan virhe huomattiin noin puolen tunnin päästä. Hänen mukaansa kyseessä oli inhimillinen virhe eikä vastaavaa ole koskaan ennen sattunut.

– Tarkensimme välittömästi lääkejätteiden käsittelyn ohjeistusta, ja meneillään on sisäinen selvitys, jotta kenellekään ei enää ikinä näin kävisi.

Käytetyt neulat oli tiettävästi palautettu apteekkiin alkuperäisessä pahvipakkauksessa. Se sekoitettiin myöhemmin avaamattomaan pakkaukseen.

– Farmaseutti on laskenut reseptipisteessä pakkauksen pöytätasolle ja ajatellut, että vie sen pois kun asiakaspalvelutilanne on ohi. Toinen työntekijä on sitten huomannut käyttämättömän näköisen pakkauksen ja ottanut sen. Silloin ne ovat todennäköisesti sekoittuneet, Osara kertoo lehdessä.

Helsingin Sanomien haastattelussa viestintäjohtaja Jenni Tyrni Yliopiston Apteekista kertoo, että ostaja on tehnyt asiasta rikosilmoituksen poliisille. Ostaja jäljitettiin pankkikorttitietojen perusteella ja pankin avustuksella.