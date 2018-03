Jeesuksen kärsimystarinan kertova Via Crucis -pääsiäisvaellus matkaa Helsingin kaduilla

Useat ihmiset olivat illalla kerääntyneet seuraamaan perinteistä Via Crucis -pääsiäisvaellusta Helsingin keskustassa. Pääsiäisvaellus alkoi kello yhdeksältä illalla Kaisaniemen puistosta, mistä siirrytään Suomen Pankin kautta Tuomiokirkon portaille, missä tapahtuu Jeesuksen ristiinnaulitseminen.

Vaelluksen keskushenkilönä Jeesuksena on oopperalaulaja Waltteri Torikka. Muissa rooleissa nähdään Hannu Niemelä (Juudas), Johanna Tuomi (Neitsyt Maria), Sauli Tiilikainen (Pilatus), Päivi Nisula (Herodes) sekä Jouni Bäckström (Pietari).

Tänä vuonna Via Crucis järjestetään ensi kertaa pääsiäislauantaina, kun se aiemmin on ollut pitkänäperjantaina. Helsingissä Via Crucis on järjestetty vuodesta 1996.

Vaelluksen käsikirjoituksen on tehnyt Veli-Pekka Hänninen ja ohjauksesta vastaa Ville Saukkonen.

Tänä vuonna esityksessä kuullaan edellisvuosia enemmän musiikkia. Mukana on oopperaa, liediä, musikaalia, gospelia ja virsiä.

Vaelluksen jälkeen yleisö voi osallistua kello 23 alkavaan pääsiäisyön messuun Helsingin tuomiokirkossa, jossa saarnaa Helsingin piispa Teemu Laajasalo.

Kello 23.30 alkaa puolestaan pääsiäisyönpalvelus Uspenskin katedraalissa. Palveluksen toimittaa Helsingin ja koko Suomen arkkipiispa Leo yhdessä papiston ja kuoron kanssa.