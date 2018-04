Karsikon romahtaneessa kiinteistössä työskennellyt eläinlääkäri: Tilanteeni on avuton!

Joensuun Karsikossa Pajakadulla romahti lauantaina entinen Siwan myymälärakennus raskaan lumikuorman vuoksi.



Itse myymälätila on ollut tyhjillään jo pitkään, mutta saman rakennuksen toisessa päässä toimi eiliseen asti pieneläinlääkärin vastaanotto.



Eläinlääkärin tilojen kohdalla katto ei tullut alas, mutta täysin ilman vahinkoja ei sekään tila jäänyt. Vuorivillat paistavat katon rajasta.



Romahduksen vuoksi koko rakennus asetettiin käyttökieltoon, mikä pysäytti myös eläinlääkäri Martina Konnun elinkeinotoiminnan. Kontu oli sunnuntaina allapäin ja erittäin epätietoinen tulevasta.



– Tämä on avuton tilanne. Varsinaisen vastaanottotoiminnan voin siirtää muihin tiloihin, mutta rakennukseen jäi sisälle kaikki mitä työssäni tarvitsen.



Tiloissa, jonne pääsy on viranomaisen taholta estetty, on muun muassa tietokone, tärkeitä asiakirjoja, kalliita röntgenkoneita, verianalysaattoreita, lääkeaineita... Kontu luettelee.



Pelastuslaitosta irtaimiston kohtalo ei Konnun mukaan kiinnostanut, koska asiassa ei ollut kyse ihmisille aiheutuvasta vaarasta.



– Asiakkaiden aikoja olin sopinut kolmeksi viikoksi eteenpäin. Nyt olen joutunut niitä perumaan.



Romahdushetkellä Martina Kontu ei ollut itse työpaikallaan, mutta tiloissa oli hänen miehensä sisko sekä yksi asiakas koiransa kanssa. Koiralle oltiin tekemässä smart dog -luonnetestiä, kun eläin alkoi yhtäkkiä käyttäytyä levottomasti.



Rakennuksesta oli alkanut kuulla ääniä, jotka kuulostivat siltä, kuin seinän takana olisi tehty rakennustöitä. Samalla ohikulkija oli tullut sanomaan, että rakennuksesta kannattaa poistua nopeasti.



Henkilöt ja koira pääsivät rakennuksesta turvallisesti ulos.



Martina Kontu on ottanut jo yhteyttä vakuutusyhtiöön kysyäkseen, miten tilanteessa tulee nyt toimia. Vakuutusyhtiön pääsiäispäivystäjä ei kuitenkaan pystynyt asiassa auttamaan, sillä hänellä ei ollut pääsyä tarvittaviin asiakastietoihin.



Martina Konnun yritys oli rakennuksessa alivuokralaisena. Rakennuksen varsinainen vuokralainen on Kesko, joka ei viikonloppuna ole vastannut Konnun avunpyyntöihin.



Kiinteistön omistaa Rakentaja M. Laukkanen Oy, jonka aikeissa oli purkaa talo myöhemmin ja rakentaa paikalle kerrostalo.



– Vuokrasopimukseni oli tehty tämän vuoden lokakuuhun asti, Kontu sanoo.

Maanantaille Joensuuhun on ennustettu runsasta lumisadetta. Kontu pelkää, että lisälumi romahduttaa loputkin rakennuksesta.



Kesken haastattelun Kontu saa yllättäen viestin kiinteistöhuoltoyhtiöltä.



Kiinteistöhuolto viestittää, että rakennuksen katolta aiotaan keventää lumikuormaa nosturiauton avulla vielä sunnuntaina. Jos sen jälkeen saadaan viranomaisilta lupa, pääsee Kontu hakemaan tiloista tärkeän irtaimistonsa.



Eläinlääkäriltä pääsee pieni helpotuksen huokaus.