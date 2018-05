Ilja Janitskinia vastaan nostettiin syytteitä – lisää voi olla tulossa

MV-julkaisun perustajaa Ilja Janitskinia vastaan on nostettu syytteet.

Helsingin käräjäoikeudesta kerrottiin STT:lle, että Janitskinia vastaan on nostettu syytteet kahdesta törkeästä kunnianloukkauksesta, laittomasta uhkauksesta, kahdesta tekijänoikeusrikoksesta, kahdesta rahankeräysrikoksesta sekä kahdesta rahapelirikoksesta.

Syytteet nosti Helsingin kihlakunnansyyttäjä Juha-Mikko Hämäläinen.

Janitskinia on epäilty myös törkeästä ja perusmuotoisesta kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Tältä osin syyteharkinta on vielä kesken valtakunnansyyttäjänvirastossa. Virasto aikoo tiedottaa vielä tänään, nostetaanko syytteitä.

Andorrassa pakoillut Janitskin tuotiin Suomeen ja vangittiin huhtikuun puolivälissä.

Syytteet liittyvät pääosin MV-julkaisuun, jonka Janitskin on ilmoittanut itse jättäneensä.

Poliisi on aiemmin kertonut epäiltyjen tekijänoikeusrikosten liittyvän muun muassa siihen, että MV-sivuston epäillään julkaisseen tiedotusvälineiden tekijänoikeuksien alaista materiaalia luvatta. Kunnianloukkausrikoksissa puolestaan on poliisin mukaan kyse herjaavan tiedon julkaisemisesta.

Poliisi on myös epäillyt, että Janitskin on kerännyt rahaa ilman rahankeräyslupaa ja että MV-sivustolla on mainostettu rahapelejä, joita Suomessa ei saa mainostaa.

Syytteistä kertoi ensin Yle.