Sirpa Kaipiainen on valittu Siun soten terveys- ja sairaanhoitopalvelujen toimialajohtajaksi. Kaipiainen on työskennellyt Pohjois–Karjalan keskussairaalassa silmätautien ylilääkärinä vuodesta 2011. Viimeiset kaksi vuotta hän on toiminut Siun soten operatiivisen vastuualueen palvelupäällikkönä.