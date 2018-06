Kela lakkauttaa 13 asiakaspalvelupistettä - Pohjois-Karjalasta lakkautuslistalla Ilomantsi ja Joensuun Rantakylä

Kelan palveluverkkoon kuuluu 180 palvelupistettä, joista 56 on avoinna joka arkipäivä. Loput 124 palvelupistettä ovat avoinna 1–4 päivänä viikossa. Lisäksi Kela on mukana 138 asiointipisteessä eri puolilla maata.

Lakkautettavat palvelupisteet ovat: Petonen, Suolahti, Hankasalmi, Ilomantsi, Joensuun Rantakylä, Tuusniemi, Juva, Kangasniemi, Janakkala, Jalasjärvi, Pälkäne, Lieto ja Laihia.

- Palvelupisteiden tilannetta seurataan Kelassa jatkuvasti. Palvelupisteiden määrää lisätään tai vähennetään kysynnän mukaan. Kelan hallitus päätti joulukuussa 2017 Kelan palveluverkon kehittämisen kriteerit. Henkilökohtainen palvelu paikkakunnan omassa palvelupisteessä voidaan korvata muilla asiointitavoilla silloin, jos kysyntä on vähäistä ja asiakkaiden palvelutarpeisiin voidaan vastata muilla palveluilla. Kysyntää pidetään vähäisenä, jos palvelupisteessä asioi alle 100 asiakasta viikossa, Kela taustoittaa päätöstä tiedotteessaan.

– Monissa näistä palvelupisteistä käy alle 20 asiakasta viikossa, joissakin asiakkaita on ollut kolme viikossa. Suurin osa on avoinna vain yhtenä päivänä viikossa ajanvarauksella, Kelan asiakkuusjohtaja Elise Kivimäki kertoo.

– Haluamme parantaa mahdollisuutta asioida Kelassa viitenä päivänä viikossa. Investoimme etäpalveluun ja puhelinpalveluun. Uudet tekniset ratkaisut ovat haja-asutusalueiden asukkaille parempi ratkaisu kuin palvelupiste, joka on avoinna kerran viikossa ajanvarauksella, Kivimäki toteaa.

Etäpalvelun lisäksi asiakkailla on mahdollisuus saada henkilökohtaista palvelua myös Kelan pop up -pisteissä. Pop up -palvelut ovat väliaikaisia tai kiertäviä palvelupisteitä, joissa Kela tulee asiakkaan luokse esimerkiksi oppilaitoksiin tai asiointipisteisiin.

Esimerkiksi Joensuun Rantakylään ja Ilomantsiin kaavaillaan pop up -toimintaa. Resursseja kohdennetaan myös puhelinpalveluun.

– Etsimme uusia toiminnallisia ratkaisuja puhelinpalvelun järjestämiseen ja hankimme uutta teknologiaa, jonka avulla asiakkaan olisi esimerkiksi mahdollista jättää ajastettu soittopyyntö tai soittaa puhelinpalveluun Kelan verkkosivujen kautta, Kivimäki kertoo.

Uudistuksella ei ole henkilöstövaikutuksia.