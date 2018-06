Kolumni: Karjalaisen kruunut – ja sitten vielä jotain ihan muuta

Tuttu paperinen sanomalehti Karjalainen on tänäänkin tullut reiluun 30 000 pohjoiskarjalaiseen kotiin. Ehkä se on jaettu aamukahvipöydässä pariskunnan kesken: toinen lukee ensin a-osan, toinen been. Toinen hakee uutisensa verkosta tai avaa sovelluksen, ehkä näköislehden sieltä.

Verkossa Karjalainen tavoittaa noin 380 000 ihmistä kuukaudessa. Olemme silti edelleen murroksen kourissa, eivätkä entiset lainalaisuudet media-alalla enää kaikkinensa päde. On löydettävä uusia polkuja tuottaa ja rahoittaa sisältöjä.

Juuri nyt näyttää varovaisesti siltä, että verkossa ja digialustoilla ollaan valmiita maksamaan sisällöistä. Helsingin Sanomat kertoi keväällä, että sen viimevuotinen tarkastettu levikki nousi. Nousun taustalla on toki iso joukko tekijöitä ja muuttujia, mutta nousu tulee digitaaliselta puolelta.

Yksi tekijä on Hesarin lanseeraamat timanttijutut. Timantti on sopimus lukijan kanssa: tämä on erityisen kiinnostavaa, merkityksellistä, tärkeää, hyödyttävää sisältöä. Se on tuottanut tulosta. Maksavia asiakkaita on löytynyt.



Karjalainen on valinnut vastaavan polun. Toimme toukokuussa verkkoon jutut, jotka on leimattu kruunulla. Kruunujutut.

Ne ovat meidän valintojamme lukijan päivään – erityisesti uuden lukijan, mutta toki ne leuka ylhäällä tarjoamme nykylukijoillemmekin. Kruunu on tae kiinnostavasta, tärkeästä ja/tai mielenkiintoisesta sisällöstä. Kruunu on myös Pohjois-Karjalan vaakunassa.

Mikä sopisi siis maakuntalehden digitaalisen sisällön leimaksi paremmin kuin punainen tai musta kruunu?

Rohkenen tehdä tässä Karjalaisen digilupauksen: parannamme juoksua sisällöissämme ja alustojemme käyttäjäkokemuksessa.



Karjalainen tekee syksyllä myös aivan uuden avauksen, kun toimimme Syksyn Tähdet -konsertin järjestäjänä. Lavalle nousevat Waltteri Torikka ja Tarja Turunen Karjalaisen ja Heart Brain -toimiston yhteistyönä.

Olemme tuoneet keväällä verkkoon Joensuun lounaspaikat. Toimituksen kolmen veijarin toteuttama Hiukkasviihdytin on ensimmäinen podcastimme.

Kaikki tämä kertoo siitä, että tekijämme ovat sitoutuneet intohimoisesti työhönsä. Haluamme jatkossakin valita tärkeät, olennaiset aiheet ympäröivästä kaaoksesta ja tarjota ne lukijoille luotettavasti aamulla, päivällä illalla ja tarvittaessa yöllä.

Jos se ei toimi viime vuosikymmenten konstein, etsimme uusia. Kuulutan tähän ideointiin myös teidät, arvon lukijamme.

Tulevat vuodet näyttävät, onnistummeko. Yhdessä.



Ps. Ulkoministeri Timo Soini (sin.) osallistui taannoin virkamatkallaan abortin vastaiseen tilaisuuteen Kanadassa. Soini arvosteli myös Irlannin päätöstä sallia abortti. Paheksun syvästi Soinin toimintaa. Ulkoministerin pitää hillitä kielensä ja tekemisensä. Siitä roolista kun ei voi irtaantua.