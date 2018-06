Hallituksen omaehtoisen työnhaun malli eli niin sanottu aktiivimalli kakkonen on edelleen valmistelussa ja tulee eduskuntaan aikaisintaan syksyllä. STT:n tietojen mukaan malli on muuttunut alkuperäisestä niin paljon, että se menee uudelle lausuntokierrokselle kesän aikana.

Mallin ensimmäinen versio sai edellisellä lausuntokierroksella runsaasti kritiikkiä ja hallitus päättikin huhtikuun kehysriihessä pistää esityksen jatkoselvitykseen. Malli olisi velvoittanut työttömät hakemaan vähintään yhtä työpaikkaa viikossa välttääkseen 60 päivän karenssin. Työtön olisi ilmoittanut aktiivisuudestaan työvoimaviranomaisen verkkopalvelussa vähintään kerran viikossa. Työnhaun aktiivisuutta olisi arvioitu 12 viikon tarkastelujaksoissa.

Lausunnoissa mallia pidettiin muun muassa liian tulkinnanvaraisena ja epäselvänä. Sen arveltiin myös kuormittavan merkittävästi virkailijoita ja työnantajia, jos työhakemuksia olisi tehty ainoastaan säädöksen täyttymisen ja sanktioiden välttämisen takia.

STT:n tietojen mukaan esimerkiksi karenssijärjestelmään on uudessa mallissa tehty muutoksia. Ehtoja on selkeästi muokattu lausuntokierroksen kritiikin perusteella.

Kehysriihen päätökset lausunnoille

Aiemmin keväällä työministeri Jari Lindström (sin.) sanoi, että omaehtoisen työnhaun malli tuodaan eduskuntaan ennen kesää. Malli lähti lausuntokierrokselle jo viime vuoden keväällä. Eduskuntaa on kevään aikana ruuhkauttanut sote- ja maakuntauudistuksen käsittely.

Työ- ja elinkeinoministeriön on tarkoitus saada kesäkuussa lausunnoille myös kovaa arvostelua herättäneet alle 30-vuotiaiden työttömien työsopimusten määräaikaisperusteiden muuttaminen ja pieniä yrityksiä koskeva yksilöllisen irtisanomisen kriteereiden keventäminen. Niidenkin on määrä tulla syksyllä eduskunnan käsittelyyn. Hallitus päätti näistä keinoista kevään kehysriihessä, vaikka Lindström on suhtautunut muutoksiin vastahakoisesti.