Joensuussa järjestetään YleX:n ilmaiskonsertti kesällä 2019 - "Kuin yhden päivän festivaali torilla"

Ilmaiskonsertti järjestetään lauantaina 1.6. 2019 Joensuun uudella torilla, joka valmistuu tänä syksynä.

– YleXPop on kuin yhden päivän festivaali torilla, jossa tapahtuu pitkin päivää jotakin ja ilta huipentuu klubeihin. Samalla tehdään suorat Areena- ja radiolähetykset sekä taltioinnit YleX:n ja Ylen eri kanaviin, kertoo Joensuun kaupungin tapahtumapäällikkö Markku Pyykkönen.

Ilmaiskonserttiin odotetaan noin 15 000 kävijää. Määrä on sama, mitä odotettiin esimerkiksi eilen perjantaina järjestettyyn Suomen suven avaukseen.

– Olen monta vuotta haaveillut juuri YleXPopista Joensuussa. Olen iloinen, että viimein se saadaan Itä-Suomeen. Uskon, että YleXPop tulee olemaan antamaan unohtumattomia elämyksiä, kuvailee Pyykkönen.

YleXPop on järjestetty vuodesta 2001 lähtien. Ilmaisnkonsertti on YleX:n isoin tapahtuma, ja se on suunnattu etenkin nuorille. Konsertissa on totuttu näkemään Suomen eturivin tähtiä. Tänä vuonna Vaasassa järjestetyssä tapahtumassa esiintyivät muun muassa Mikael Gabriel, Evelina, Reino Nordin ja Nelli Matula.

Tapahtuma on ikärajaton ja päihteetön.