Sunnuntaisuomalainen: Väkivallan pelko on yleistynyt Suomessa

Suomalaisten pelko väkivallan uhriksi joutumisesta on lisääntynyt, kertoo Sunnuntaisuomalainen. Asia käy ilmi vielä julkaisemattomasta kansallisesta rikosuhritutkimuksesta, jonka tuloksia Helsingin yliopiston Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti antoi etukäteen lehdelle.

Tutkimuksen mukaan joka kolmas suomalainen pelkää katuväkivaltaa. 15 prosenttia suomalaisista kertoo välttävänsä vähintään yhtä paikkaa omassa naapurustossaan väkivallan uhan takia. Väkivallan pelko on yleisintä suurissa kaupungeissa. Naiset pelkäävät väkivaltaa enemmän kuin miehet.

Tutkimuksessa on kartoitettu väkivallan pelkoa vertailukelpoisella tavalla vuodesta 2012 alkaen. Tulosten mukaan katuväkivallan pelko on kasvanut jo muutaman vuoden ajan. Uusimmassa tutkimuksessa 33 prosenttia suomalaisista kertoi pelänneensä vähintään kerran vuodessa väkivallan uhriksi joutumista iltaisin oman kodin ulkopuolella. Luku on noussut vuodesta 2014 kuusi prosenttiyksikköä.

Tutkijat arvioivat, että turvapaikanhakijat ja heihin liittyvä julkinen keskustelu ovat voineet lisätä pelkoa. Myös maailmanlaajuinen terrorismi voi vaikuttaa tuloksiin.

– Väkivalta- ja uhkailutilanteet eivät kuitenkaan ole lisääntyneet, sanoo Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutin suunnittelija Petri Danielsson.

Kansallisen rikosuhritutkimuksen tulokset julkistetaan kokonaisuudessaan kesäkuun aikana.