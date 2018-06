Poliisin tilannekeskuksista ympäri Suomea kerrotaan, että illan ja yön aikana häiriökäyttäytymistä on ollut paljon, mutta isoilta nujakoilta on pääosin vältytty. LEHTIKUVA / AKU HÄYRYNEN

Koululaisten kesäloman alkua on vietetty ympäri Suomea riehakkaissa tunnelmissa. Poliisin tilannekeskuksista ympäri Suomea kerrotaan, että illan ja yön aikana häiriökäyttäytymistä on ollut paljon, mutta isoilta nujakoilta on pääosin vältytty.