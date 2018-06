Yön uutiskooste: Koululaisten kesäloman alkua vietettiin riehakkaissa tunnelmissa, Trump epäilee syyttäjää mediavuodoista

Tupakan hinnan maltillinen korottaminen ei Tullin mukaan johda salakuljetuksen kasvuun

Isot hinnankorotukset voisivat lisätä tupakan laitonta maahantuontia merkittävästi. Tullista arvioidaan, että sosiaali- ja terveysministeriön asettaman työryhmän ehdotus vuosittaisten tupakkaveron korotusten jatkamisesta ei kuitenkaan lisää salakuljetusta.

Viimeisen viiden vuoden aikana Tulli on takavarikoinut vuosittain kolmesta vajaaseen viiteen miljoonaan savuketta vuodessa, mikä antaa osviittaa laittoman tuonnin volyymista. Verollisia savukkeita kulutettiin Suomessa THL:n mukaan vuonna 2016 noin 4,8 miljardia kappaletta. Takavarikkomäärät ovat pysyneet pieninä veronkorotuksista huolimatta.

Tupakan verotusta on kiristetty tällä vaalikaudella joka vuosi, ja vuonna 2024 askin ennakoidaan maksavan jo yli kymmenen euroa.

Historian huomioiminen tekee kaupunkirakentamisesta kalliimpaa

Monien kaupunkien keskustoissa suositaan täydennysrakentamista, mutta vanhoissa kaupungeissa historia saattaa tuottaa rakennuttajalle yllätyksen. Nykykaavoitusta ohjaa esimerkiksi muinaismuistolaki, joka vaikuttaa erityisesti ennen vuotta 1700 perustetuissa kaupungeissa.

Esimerkiksi Turussa muinaismuistoalueeseen kuuluu iso osa nykyistä keskustaa. Muinaismuistoalueilla kaavassa saatetaan edellyttää, että ennen rakentamista tontti tutkitaan ja dokumentoidaan. Tutkimusten ja mahdollisten arkeologisten kaivausten kustannukset maksaa kaavamuutoksen hakija.

Rakentaminen tuleekin muinaismuistoalueilla kalliimmaksi, sanoo Turun va. kaavoituspäällikkö Paula Keskikastari.

Melua, häiriöitä ja nujakoita - koululaisten kesälomat alkaneet tavanomaiseen tapaan

Koululaisten kesäloman alkua on vietetty ympäri Suomea riehakkaissa tunnelmissa. Poliisin tilannekeskuksista ympäri Suomea kerrotaan, että illan ja yön aikana häiriökäyttäytymistä on ollut paljon, mutta isoilta nujakoilta on pääosin vältytty.

Helsingin poliisi kertoo, että Helsingissä alaikäisiltä on otettu pois noin 150 litraa mietoja alkoholijuomia ja noin 10 litraa väkeviä juomia.

Tampereella 10 nuorta on viety selviämisasemalle ja muutama nuori putkaan aggressiivisen käyttäytymisen takia. Jyväskylässä putkaan tai selviämisasemalle ei ole viety yhtäkään nuorta, mutta viranomaiset ovat pyytäneet vanhempia hakemaan kotiin useita liian päihtyneitä nuoria.

Sunnuntaisuomalainen: Väkivallan pelko on yleistynyt Suomessa

Suomalaisten pelko väkivallan uhriksi joutumisesta on lisääntynyt, kertoo Sunnuntaisuomalainen. Asia käy ilmi vielä julkaisemattomasta kansallisesta rikosuhritutkimuksesta, jonka tuloksia Helsingin yliopiston Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti antoi etukäteen lehdelle.

Tutkimuksessa on kartoitettu väkivallan pelkoa vertailukelpoisella tavalla vuodesta 2012 alkaen. Tulosten mukaan katuväkivallan pelko on kasvanut jo muutaman vuoden ajan.

Tutkimuksen tulokset julkaistaan kokonaisuudessaan kesäkuun aikana.

Lännen Media: Valtaosa kansanedustajista ei halua perustuslakituomioistuinta

Vain pieni osa kansanedustajista kannattaa nykymuotoisen perustuslakivaliokunnan korvaamista perustuslakituomioistuimella, selviää Lännen Median tekemästä kyselystä kansanedustajille. Ajatusta vastustaa 85 prosenttia kyselyyn vastanneista kansanedustajista.

Perustuslakivaliokunnassa kannat olivat vielä jyrkempiä. Kaksi kolmasosaa valiokunnan jäsenistä ja varajäsenistä vastasi kyselyyn, ja vastaajista lähes kaikki vastustivat muutosta.

Kokonaisuudessaan kyselyyn vastasi 108 kansanedustajaa.

Valta vaihtunee Slovenian ennenaikaisissa vaaleissa

Sloveniassa järjestetään tänään parlamenttivaalit, joissa voittoa povataan nykyiselle oppositiolle. Ennenaikaisiin vaaleihin päädyttiin, kun pääministeri Miro Cerar erosi maaliskuussa.

Slovenian talous on ollut viime vuodet hyvässä kasvussa, mutta se ei ole auttanut hallitusta suosionsa säilyttämisessä. Mielipidekyselyiden perusteella parlamentin suurimmaksi ryhmäksi on nousemassa entisen pääministerin Janez Jansan demokraattinen puolue SDS.

Äänestys vaaleissa päättyy kello 20 Suomen aikaa. Ensimmäisiä tietoja tuloksesta odotetaan pian sen jälkeen. (Lähde: AFP)

Trump Twitterissä: Vuotaako FBI:n Venäjä-tutkinnan erikoissyyttäjä asiakirjoja valeuutismedioille?

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump vihjailee Twitterissä epäilevänsä, että oikeusministeriö tai liittovaltion poliisin FBI:n Venäjä-tutkintaa johtava erikoissyyttäjä olisi mediavuotojen takana. Trump kysyy, vuotaako erikoissyyttäjä tai oikeusministeriö Trumpin lakitiimin asiakirjoja "valeuutismedioille".

Trump tviittasi asiasta sen jälkeen, kun New York Times oli julkaissut salassa pidettäviä asiakirjoja, jotka lakitiimi oli lähettänyt FBI:n Venäjä-tutkintaa johtavalle Robert Muellerille.

Muellerin johtamassa tutkinnassa selvitetään muun muassa sitä, juonitteliko Trumpin kampanjakoneisto tai lähipiiri Venäjän kanssa vuoden 2016 presidentinvaaleissa. (Lähde: AFP)

Kiina: Yhdysvaltain puolustusministerin kommentit ovat vastuuttomia

Kiinan mukaan Yhdysvaltain puolustusministerin James Mattisin lauantaiset kommentit pelottelusta ovat vastuuttomia. Asiaa kommentoineen kiinalaisen kenraaliluutnantin mukaan Kiinalla on oikeus sijoittaa joukkoja ja aseita minne vain omalle alueelleen.

Turvallisuuden huippukokouksessa Singaporessa lauantaina puhunut Mattis syytti Kiinaa pelottelusta. Hänen mukaansa Kiinan sotilaallinen varustelu ja korkean tason asejärjestelmien käyttöönotto Etelä-Kiinan merellä on suunniteltu aiheuttamaan pelkoa naapurimaissa. (Lähde: AFP)

Israel kertoo iskeneensä useisiin kohteisiin Gazassa

Israelin armeija kertoo tehneensä ilmaiskuja useisiin Hamasin kohteisiin Gazan kaistaleella. Armeijan mukaan iskut olivat vastaus Israeliin aiemmin ammuttuihin raketteihin. Lisäksi armeija syyttää Hamasia useiden viikonlopun aikana tehtyjen "terroritekojen organisoimisesta". Israelin mukaan muun muassa sotilaiden kimppuun on yritetty hyökätä rajalla.

Mikään taho ei ole ilmoittanut tehneensä iskuja Israeliin. Israeliin armeijan mukaan raketteja ammuttiin Gazasta sekä lauantaina että varhain sunnuntaina.

Ainakaan toistaiseksi ei ole tiedossa, että kumpaankaan suuntaan tehdyissä iskuissa olisi kuollut ketään. (Lähde: AFP)

Washington vei jälleen voiton Haulan Las Vegasista - Washington johtaa ottelusarjaa 2-1

Washington on voittanut Erik Haulan Las Vegasin NHL-finaalien kolmannessa ottelussa maalein 3–1. Washington johtaa finaalisarjaa nyt voitoin 2–1.

Ottelun ensimmäinen erä päättyi maalittomana, mutta toisessa erässä Washington laukoi kaksi maalia. Maaleista vastasivat venäläispelaajat Aleksandr Ovetshkin ja Jevgeni Kuznetsov.

Las Vegas avasi maalitilinsä ottelun kolmannessa erässä Tomas Nosekin iskiessä kiekon maalin, kun erää oli kulunut reilut kolme minuuttia.

Loppulukemat viimeisteli Washingtonin Devante Smith-Pelly kolmannen erän 13. minuutilla.