Kolumni: Urheilu, ei voisi kulttuuri-ihmistä vähempää kiinnostaa

Taiteesta saan kaiken tarvittavan.

Kun Suomi pelaa lätkää, mitä ovat penkkiurheilijan riemun huudot, sohvalta nousut ja isänmaallisen tunteen kirpoamiset Runebergin, Lönnrotin, Koskenniemen ja Leinon isänmaallisten runojen rinnalla?

Riemua vailla syvempää tuntemusta historiasta, ymmärrystä siitä, että tämä kansa on tiensä suurten joukkoon taistellut, vaikka vastassa ovat olleet milloin Ruotsin omahyväinen suurvaltapolitiikka milloin Venäjän karmiva punakone.

Ja miksi pitää Mertarannan huutaa koko ajan ja urheilijoiden puhua niin, että joka väliin tunkee että-alistuskonjunktiota tuplana ja toistaa puolet sanoista. ”On tää huikeeta, huikeeta et et, kaiken tän uurastuksen jälkeen me saatiin, saatiin vihdoinkin joukkueena se mitä tultiin, tultiin hakee. Et, et ei voi muuta sanoo ku hattua nostaa, et, et jokainen teki työnsä niin hyvi, hyvi ku pysty. Et, et varmaa ittensä ylitti tuol, tuol noin”.

Välinpitämätöntä kieliopillista anarkiaa, sääntöjen tahallista rikkomista, ilmaisun laajentamista väärään suuntaan. Lukekaa Kari Hotakaista juntit! Se kirjailija ei tilkesanoja viljele.

Kertokaa minulle moottoriurheilun ystävät, mikä idea on siinä, että miljardöörien rahalla rakennetut pikkuautot kiertävät rataa valonnopeudella niin, että silmissä vilisee pelkkää Maranellon punaista?

Varikolla lippispäinen, mustiin aurinkolaseihin sonnustautunut Räikkönen antaa haastattelun, josta kukaan ei saa selvää.

Täyttä dadaa, science fictionia, ulkoavaruudellista narratiivia. Kertakaikkisesti klassisista urheilun mitoista irronnutta käsittämätöntä kehän kiertämistä.

Mitä klassisiin urheilulajeihin tulee, niin ei paljon Pitkämäet, Thorkildsenit, Železnýt tai Harjut ja Halvarit kiinnosta. Ei ole heidän kropastaan aikoihin veistelty marmoripatsaita Olympoksen juurella. Eikä huippuunsa hiottu fyysinen liikekielikään nykyrunoilijoita inspiroi.

Jotain mätää keihään- ja kuulanheitossa on, kun taiteilijat eivät ole vuosisatoihin jaksaneet vaivautua. En jaksa minäkään.

Kansallislaji pesäpallosta sen verran, että sehän on täysin kulttuurista omimista koko homma. Amerikkalaisilta varastettu ja intertekstuaalisia viitteitä muiden maiden mailapeleihin täynnä oleva valelaji.

Jalkapallo on yhtä teatteria koko touhu, dramaturgisesti epäonnistunut kokonaisuus. Nyrkkeilyssä on liian vähän väkivaltaa. Luen mieluummin Vanhaa testamenttia.

Kyllä taide antaa minulle sentään niin paljon enemmän. Vuoden sisällä kahdeksan kiloa, kun olen kirjojen ja tietokoneen äärellä istunut itseäni korkeimmilla päämäärillä ylevöittäen.

On minulla lenkkikengät. Pistän ne jalkaan, kun lähden koiran kanssa pissille. Täydellisesti aidatun piha-alueeni ulkopuolelle, sadan metrin päähän pusikon reunaan viideksi minuutiksi seisomaan.