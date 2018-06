Mielipide: Norpan suojelu menossa yli ymmärryksen

Verkkokalastus tuo ihmisille paitsi mielen virkistystä myös terveellistä kotimaista kalaa ruokapöytään. Kymmeniä vuosia kalaa verkoilla pyytäneenä vaatimus on mielestäni yhtä kalastajaryhmää kohtaan täysin kohtuuton, kirjoittaa Hannu Pelkonen maanantain Karjalaisessa julkaistavassa mielipidekirjoituksessa.

Mielipiden kirjoituksessa Pelkonen ottaa kantaa Juha Taskisen näkemyksiin norppiensuojelusta. Karjalaisessa julkaistaan laaja matinea-artikkeli saimaannorpista, niiden suojelusta ja norppa-asiantuntija Juha Taskisesta toukokuun alussa.

Taskisen mukaan verkkkokalastusta tulisi rajoittaa nykyistä tiukemmin.

- Vuonna 2016 kuoli verkkoihin kaksi norppaa. Tämän perusteella Juha Taskinen kieltäisi 50 000 mökkiläiseltä ja alueen muilta asukkailta verkkokalastuksen. Onko tämä kohtuullista?, Pelkonen kysyy.



- Ympäristöministeriön tavoite on ollut norpan välittömän sukupuuton rajan ylittäminen, mikä on saavutettu, mutta tämäkään ei tunnu Juha Taskiselle riittävän vielä mihinkään. Hänen mukaansa se on vasta alkua ja kannan toipumista.



Pelkonen ei ymmärrä, miksi kalastuskieltoja pitäisi lisätä.

- Nyt kun tavoite on savutettu ja täyttynyt, pitäisi vielä lisätä kieltoja kalastukseen. Miksi ei voida tyytyä sovittuun tasoon?

- Saimaan vesistön rannoilla on 50 000 mökkiä ja taloa. Palaneen talon raunio sai Juha Taskisen hihkumaan ilosta: ”Jokainen palanut tai hylätty mökki on onnen asia.” Jos norppa-asiantuntijat luulevat tämmöiset lausuntojen edistävän norpan suojelua, niin ihmettelen kyllä kovasti.

- Oma mielipiteeni on päinvastainen.

Mielipide julkaistaan kokonaisuudessaan maanantain Karjalaisessa.