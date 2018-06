Yön uutiskooste: Porvoossa lapsensa puukottanut isä oikeuden eteen, sote-uudistuksen kohtalon käsittely käynnistyy

Lapsen vanhemmilla oli meneillään huoltajuuskiista. Asiakirjoista ilmenee, että lapsen äiti ja isä ovat entinen avopari.

Tytön äiti oli hakenut isälle laajennettua lähestymiskieltoa ja lapsesta oli aiemmin tehty lastensuojeluilmoitus. Viranomaisia ei kuitenkaan epäillä jutussa laiminlyönneistä.

Hallituksen sote-uudistuksen kohtalon jatkokäsittely käynnistyy

Sote-uudistuksen jatkopuinti alkaa toden teolla tällä viikolla. Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta aloittaa kokoussarjansa jo heti tänä aamuna.

Myös hallituspuolueiden eduskuntaryhmät pohtivat näkemyksiään tilanteesta tämän viikon aikana. Etenkin kokoomuksen kantaa odotetaan kiinnostuneena, sillä on epäselvää, voiko puolue hyväksyä perustuslakivaliokunnan asettamat reunaehdot.

Koolla ovat niin ikään sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuksesta vastaavat niin kutsutut reformiministerit eli muun muassa perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko (kesk.), kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen (kesk.) sekä sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila (sin.).

EU:n puolustusyhteistyö on jälleen laajenemassa

Vauhdilla käyntiin lähtenyt EU:n uusi puolustusyhteistyö etenee jo tänä vuonna.

Euroopan puolustusviraston varatoimitusjohtaja Olli Ruutu kertoo, että pysyvän rakenteellisen yhteistyön projekteja on tulossa lisää, mutta määrää on vielä liian aikaista arvioida. Esityksiä valmistellaan kesän aikana ja toinen aalto projekteja on tarkoitus hyväksyä jo tämän vuoden aikana.

Joulukuussa käynnistyneessä yhteistyössä on sovittu tähän mennessä 17 projektista, joilla parannetaan maiden suorituskykyjä.

Suomi on lähtenyt kolmeen projektiin, joita ovat ohjelmistoradion kehittäminen, sotilaallinen liikkuvuus ja kyberturvallisuuden parantaminen.

Puolustusvoimain lippujuhlan päivän valtakunnallinen paraati on tänä vuonna Seinäjoella

Valtakunnallinen Puolustusvoimain lippujuhlan päivän paraati järjestetään puoliltapäivin Seinäjoella. Päivän vietto alkaa jo aamuyhdeksältä seppeleenlaskulla ja sitä seuraavalla lipunnostolla.

Varsinainen paraatikatselmus järjestetään Seinäjoen jalkapallostadionilla kello 12 ja sitä seuraa ohimarssi kaupungin keskustassa.

Paraatin ottaa vastaan Puolustusvoimain komentaja Jarmo Lindberg.

Neljäs kesäkuuta on aikanaan valikoitunut lippujuhlaksi marsalkka Mannerheimin syntymäpäivän kunniaksi.

ABC: Trumpin lakimies: Trump voisi armahtaa itsensä - mutta ei aio tehdä niin



Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin lakimies Rudolph Giuliani uskoo, että presidentillä olisi todennäköisesti oikeus armahtaa itsensä, mikäli hänen todettaisiin rikkoneen lakia. Giuliani korosti ABC:n haastattelussa kuitenkin, että Trumpilla ei ole aikomustakaan tehdä niin.

Trumpin oikeudesta armahtaa itsensä on keskusteltu Yhdysvalloissa erityisesti sen jälkeen, kun New York Times julkaisi Trumpin lakimiesten Venäjä-erikoissyyttäjä Robert Muellerille toimittaman kirjeen. Kirjeen mukaan Trumpilla olisi halutessaan oikeus määrätä Venäjä-erikoistutkinta lopetettavaksi tai käyttää armahdusoikeuttaan kumotakseen tutkinnan lopputulokset.

BBC: Ainakin kuusi kuollut tulivuorenpurkauksessa Guatemalassa



Guatemalassa Keski-Amerikassa ainakin kuusi ihmistä on kuollut ja ainakin 20 loukkaantunut tulivuorenpurkauksessa, kertoo BBC.

Fuego-tulivuoren purkaus on levittänyt tuhkaa muun muassa maan pääkaupunkiin Guatemalaan, jonka lentokenttä on jouduttu sulkemaan tuhkan vuoksi. Kansalaisia on kehotettu käyttämään suojanaamioita välttyäkseen tuhkan hengittämiseltä.

CNN: Uusi tutkimustulos voi säästää lukuisia rintasyöpäpotilaita solunsalpaajilta



Yhdysvalloissa julkaistut tuoreet tutkimustulokset saattavat säästää lukuisia rintasyöpäpotilaita solunsalpaaja- eli sytostaattihoidoilta, kertoo CNN.

Solunsalpaajahoidon tärkeys tietynlaisten rintasyöpien hoidossa on ollut tiedossa jo aiemmin, samoin kuin se, että osa rintasyöpäpotilaista ei tarvitse solunsalpaajahoitoa. Näiden kahden ryhmän lisäksi on kuitenkin ryhmä rintasyöpäpotilaita, joiden osalta on ollut epäselvää, tarvitsevatko he solunsalpaajia.

Uuden tiedon valossa vaikuttaa siltä, että osa tähän ryhmään kuuluvista voi huoletta jättää solunsalpaajahoidon väliin.

Pohjois-Korean uutistoimisto: Pohjois-Korean johtaja ja Syyrian presidentti tapaavat



Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un ja Syyrian presidentti Bashar al-Assad aikovat tavata, kertoo Pohjois-Korean äänitorvena toimiva uutistoimisto KCNA. Uutistoimiston mukaan Assad vierailee Pohjois-Koreassa Kimin luona.

Uutistoimisto ei kuitenkaan kerro, milloin tapaaminen järjestetään. Syyrian valtion media ei ole uutisoinut asiasta.

Kim on hiljattain tavannut Etelä-Korean presidentin Moon Jae-inin, Kiinan presidentin Xi Jinpingin ja Venäjän ulkoministerin Sergei Lavrovin.

Kimin ja Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin on tarkoitus tavata 12. kesäkuuta Singaporessa. (Lähde: AFP)