Noin 400 000 ihmistä kokee saaneensa liian vähän lääkäripalveluja - osuus suurin Kainuussa ja Pohjois-Karjalassa

Lääkärinpalveluita tarvinneista aikuisista 16 prosenttia kertoo, että on saanut liian vähän palveluita tarpeeseensa nähden. Tämä tarkoittaa noin 400 000:ta ihmistä.

Tiedot käyvät ilmi THL:n Finsote-tutkimuksesta, jonka tuloksissa on myös maakunnittaisia eroja: riittämättömästi lääkäripalveluita saaneiden osuus on suurin Kainuussa ja Pohjois-Karjalassa, pienin Etelä-Pohjanmaalla ja Kanta-Hämeessä.

Sosiaalityöntekijän palvelujen kohdalla noin 46 prosenttia palveluita tarvinneista eli noin 80 000 ihmistä katsoo saaneensa liian vähän palveluita tarpeisiinsa nähden.

- Itä-Suomessa on pitkään ollut vaikea rekrytoida henkilöstöä, mikä todennäköisesti vaikuttaa palvelujen saatavuuteen. Toisaalta esimerkiksi Kanta-Hämeeseen kuuluvassa Hämeenlinnassa on kehitetty uusia palvelukonsepteja, jotka voivat sujuvoittaa palveluihin pääsyä. Tutkimustietoa tekijöistä, jotka vaikuttavat maakuntien välisiin eroihin palvelujen saatavuudessa, on kuitenkin hyvin vähän. Finsote-tutkimuksen jatkoanalyyseissä näiden tekijöiden tunnistaminen onkin tärkeä tehtävä, sanoo THL:n tutkimuspäällikkö Anna-Mari Aalto tiedotteessa.