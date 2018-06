Kotimainen mansikka kypsyy etuajassa - avomaan pääsatoon on vielä aikaa

Mansikat ovat lähteneet kasvuun ennätysmäisen ripeästi. Kaikkien aikojen lämpimin toukokuu on jouduttanut kasvua viljelytavasta riippumatta, Hedelmän- ja Marjanviljelijäin liitto ry kertoo.

- Kasvi- ja kausihuoneissa viljeltyjä mansikoita on ollut myynnissä jo viikkoja, mutta avomaan pääsatoon on vielä aikaa. Aikaisen kesäntulon takia kotimainen tuotanto on pari viikkoa edellä normaalista.

Liiton mukaan ensimmäisiä avomaan mansikoita on jo poimittu aikaisimmilta viljelyalueilta lounaisrannikolla. Muualla poiminta alkaa seuraavan parin viikon kuluessa.

- Sään ennustettu viilentyminen voi viivästyttää kypsymistä jonkin verran. Pääsatokausi voi mennä ohi melko nopeasti, jopa kolmessa viikossa, mutta viileä sää voi johtaa kauden huomattavaan pitenemiseen niin, että poimintaa saattaa kestää jopa viisi viikkoa, tiedotteessa kerrotaan.

Talven kovista pakkasista johtuen kasvustovaurioita on havaittavissa jonkin verran vähälumisilla seuduilla ja talvenaroilla lajikkeilla sekä vanhemmissa Polka-lajikkeen kasvustoissa. Vaurioita on saatu kuitenkin korjattua runsaalla kastelulla, jota on tehty lähes koko toukokuun ajan. Tästä huolimatta sateita kaivataan, liitto huomauttaa.

- Lopullisen satomäärän ennustaminen mansikan kukintavaiheessa on vaikeaa. Keskimäärin mansikkasato on ollut 12-13 miljoonaa kiloa Suomessa.

Hedelmän- ja Marjanviljelijäin liitto arvioi tässä vaiheessa sadosta muodostuvan lähes tavanomaisen tai hieman tavallista pienemmän.