WWF:n norppaliveä katseltiin yli miljoona kertaa - jatkoa seuraa jälleen ensi keväänä

Suursuosioon noussut WWF:n Norppalive on päättynyt tältä keväältä. Suoraa lähetystä katseltiin yli miljoona kertaa. WWF:n muut livekamerat jatkavat yhä: tavoitteena on, että osoitteessa luontolive.wwf.fi on toiminnassa vähintään yksi kamera ympäri vuoden.