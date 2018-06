Yön uutiskooste: Noin 9000 kotia vailla sähköä, Trump perui jalkapallosankareiden kutsun Valkoiseen taloon

Noin 9 000 kotia oli vailla sähköä hieman ennen kello neljää aamulla eri puolilla Suomea, kertoo Energiateollisuus. Sähköjä on poikki erityisesti itäisessä ja keskisessä Suomessa.

Puuskainen tuuli on maanantaista alkaen katkonut puita ja pudotellut oksia sähkölinjoille. Vikoja on korjattu yön aikana, mutta koska tuuli ei ole tyyntynyt, sähköjä on voinut samaan aikaan katketa uusilta alueilta.

Ilmatieteen laitos varoittaa kovasta tuulesta kaikkialla Etelä- ja Keski-Suomessa.

Kansalaisaloite raiskauslakien uudistamisesta aukeaa tänään



Kansalaisaloite raiskauslakien muuttamisesta aukeaa tänään allekirjoituksille.

Suostumus2018-kansalaisaloite vaatii rikoslakia muutettavaksi niin, että ilman suostumusta tapahtuva sukupuoliyhteys on aina raiskaus. Pelkkä vastustuksen puuttuminen ei siis merkitsisi suostumusta.

Kampanjaa ovat tukemassa muun muassa ihmisoikeusjärjestö Amnesty International ja Naisasialiitto.

Eduskunnan on otettava käsittelyyn aloitteet, jotka keräävät vähintään 50 000 allekirjoitusta.

Presidentti Niinistön muotokuva esille Ateneumiin kesän ajaksi



Presidentti Sauli Niinistön muotokuva on nähtävillä Ateneumin taidemuseossa Helsingissä tästä päivästä alkaen.

Muotokuva on esillä Ateneumissa 2. syyskuuta saakka. Sen jälkeen teos palaa presidentin esittelysaliin valtioneuvoston linnassa.

Toukokuun alussa paljastettu muotokuva on sadasta pienestä kuvasta koostuva mosaiikki. Sen on toteuttanut sata Suomessa vaikuttavaa nuorta taiteilijaa.

Yhteisötaiteellisen muotokuvan ovat tuottaneet kuvataiteilijat Atro Linnavirta ja Anita Naukkarinen.



Guatemalan tulivuorenpurkauksen kuolonuhrien määrä noussut yli 60:een



Keski-Amerikassa sijaitsevan Guatemalan tulivuorenpurkauksessa kuolonuhrien määrä on jo yli 60, kertovat viranomaiset.

Fuego-tulivuoren purkaus levitti tuhkaa muun muassa maan pääkaupunkiin Guatemalaan. Lukuisia ihmisiä on jouduttu evakuoimaan.

Pääkaupungin lentokenttä jouduttiin sulkemaan tuhkan vuoksi, mutta El Pais -lehden mukaan se on sittemmin avattu. Ihmisiä on kehotettu käyttämään suojanaamioita välttyäkseen tuhkan hengittämiseltä. (Lähde: AFP)

Putin uuden virkakauden ensimmäisellä EU-vierailulla Wienissä



Venäjän presidentti Vladimir Putin vierailee tänään Itävallassa. Kyseessä on Putinin ensimmäinen vierailu EU:n alueella kevään uuden virkakauden alkamisen jälkeen.

Vierailukutsun syynä on Itävallan ja silloisen Neuvostoliiton 50 vuotta sitten solmima sopimus maakaasun toimituksista Venäjältä Itävaltaan.

Itävalta on suhtautunut Venäjään monia muita EU-maita ymmärtävämmin eikä se esimerkiksi yhtynyt venäläisdiplomaattien karkotuksiin aiemmin keväällä.

Myös Meksiko valittaa WTO:hon Yhdysvaltojen tullimaksuista



Meksiko valittaa Maailman kauppajärjestö WTO:hon Yhdysvaltain asettamista teräksen ja alumiinin tuontitulleista.

Jo aiemmin Euroopan unioni ja Kanada ilmoittivat valittavansa WTO:hon tullimaksuista, jotka astuivat voimaan viime perjantaina. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on perustellut 10 prosentin ja 25 prosentin maksuja muun muassa turvallisuussyillä.

Kun Trumpin asettamat korotukset tulivat voimaan, Meksiko iski takaisin. Maa asetti tullimaksuja muun muassa yhdysvaltalaiselle teräksellä, omenoille, juustolle ja sianlihalle. (Lähde: AFP)

WP: Trump perui jalkapallosankareiden kutsun Valkoiseen taloon - syynä kiista rasismista ja kansallislaulusta



Yhdysvalloissa presidentti Donald Trump on perunut amerikkalaisen jalkapallon mestaruuden tänä vuonna voittaneen Philadelphia Eagelsin kutsun Valkoiseen taloon alle vuorokautta ennen, kun joukkueen oli määrä juhlia presidentin kanssa mestaruuttaan perinteiseen tapaan. Asiasta kertoo muun muassa Washington Post.

Trump ilmoitti perumisen syyksi erimielisyydet kansallislaulun aikana polvistumisesta. Joukko amerikkalaisurheilijoita on ottanut tavaksi polvistua kansallislaulun soidessa protestoidakseen rasismia vastaan, ja Trump ja hänen kannattajansa pitävät protestia epäisänmaallisena.

Washington johtaa Las Vegasia 4-0 toisen erän jälkeen



Jääkiekon NHL:ssä Stanley Cupin neljännessä loppuottelussa Washington johtaa toisen erän jälkeen Las Vegasia 4–0.

Washingtonin maalit ensimmäisessä erässä ampuivat T.J. Oshie, Tom Wilson ja Devante Smith-Pelly. Toisessa erässä joukkueen maalista vastasi John Carlson.

Washington johtaa ottelusarjaa tällä hetkellä voitoin 2–1.

Suomalaishyökkääjä Erik Haulan Las Vegas voitti sarjan ensimmäisen ottelun, mutta Washington on voittanut kaksi edellistä.

Mestaruus irtoaa neljällä voitolla.