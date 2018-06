SPR: Itärajan sairaanhoitopiireissä todettu suuri määrä hiv-tartuntoja - Raja-asemilla kondomeja ja tietoa turvallisesta seksistä

Testaamiselle on tarvetta, sillä itärajan alueella todettujen hiv-tartuntojen määrä on noussut. Suuri osa Venäjän-matkoilla tartunnan saaneista on keski-ikäisiä tai vanhempia miehiä, SPR tiedottaa.

Etelä-Karjalan hiv-tilanne on poikkeava muuhun Suomeen nähden, sanovat tartuntataudeista vastaava infektioylilääkäri Pekka Suomalainen Etelä-Karjalan sairaanhoitopiiristä ja Eksoten pohjoisten kuntien tartuntataudeista vastaava ylilääkäri Ville Verta.

– Alueella todetuista hiv-tartunnoista huomattava osa todetaan ikääntyneillä miehillä. Viime vuosina tartunnan saaneiden suomalaismiesten keski-ikä on ollut yli 60 vuotta. Muutaman potilaan kohdalla tartunta on diagnosoimattomana edennyt hengenvaaralliseen aids-vaiheeseen. Tartunnat on usein saatu aivan läheltä rajan takaa, Suomalainen sanoo tiedotteessa.

Hiv-tartunnan riski suojaamattomassa seksissä on korkeampi Venäjällä kuin Suomessa. Infektioylilääkäri Suomalainen kehottaakin kaikkia suojaamatonta seksiä Venäjällä harrastaneita hakeutumaan hiv-testiin.

– Tartunta voi pysyä uinuvana vuosia ja henkilö voi tietämättään tartuttaa virusta eteenpäin.

Puolet suomalaisilla todetuista hiv-, kuppa- ja tippuritartunnoista on saatu ulkomailta ja suurin osa Venäjältä, Virosta ja Thaimaasta.

Tiedotteen mukaan matkailun välityksellä saatujen hiv-tartuntojen osuus kasvaa jatkuvasti. Yksi syy on, että Venäjällä suurin osa hiv-tartunnan saaneista jää ilman toimivaa lääkitystä, joka estää hivin tarttumisen seksissä ilman kondomia.

Maksuttoman ja nimettömän hiv-testin voi tehdä raja-asemien lähellä olevissa järjestöjen testausautoissa. Pikatestin tuloksen saa paikan päällä minuutissa.

– Jos matkalla on harrastanut suojaamatonta seksiä, on tärkeää käydä testissä. Maksutonta ja nimetöntä hiv-testausta tarjoavat vuoden ympäri muun muassa Punaisen Ristin Pluspisteet ja Hivpointin toimipisteet. Punaisen Ristin testeihin pääsee Joensuussa, Jyväskylässä, Kuopiossa, Seinäjoella ja Turussa. Hivpointilla testeihin pääsee Helsingissä, Tampereella ja Oulussa,kertoo hiv- ja seksuaaliterveystyön suunnittelija Saara Aakko Punaisesta Rististä.

Raja-asemilla järjestöt jakavat kondomeja ja tietoa turvallisesta seksistä, tiedotteessa ilmoitetaan.

– Kondomi saattaa jäädä käyttämättä monesta syystä ja käyttöön liittyvistä haasteista pitäisi puhua avoimesti. Moni mies saattaa luovuttaa, jos ensimmäisenä kokeiltu malli ei tunnu hyvältä. On kuitenkin eri kokoisia ja tyyppisiä kondomeja ja jokaiselle löytyy varmasti sopiva, Hivpointin erityissuunnittelija Pia Västinsalo sanoo.

Turvaseksipartioiden aikataulu:



Niiralan raja-asema, Tohmajärvi 9.–10.6. Lauantaina kello 12–16 ja sunnuntaina 10–15.



Imatran raja-asema, Imatra 8.–10.6. Perjantaina kello 14–19, lauantaina 12–18 ja sunnuntaina 10–14.



Vartiuksen raja-asema, Kuhmo 8.–10.6. Perjantaina kello 14–19, lauantaina 12–18 ja sunnuntaina 10–14.