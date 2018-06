Uudet Vain elämää -kauden esiintyjät julki

Uusimmalla kaudella mukana ovat Pepe Willberg, Pyhimys, Evelina, Tuure Kilpeläinen, Anne Mattila, Ellinoora ja Lauri Ylönen.

Suurelle yleisölle tuntemattomin nimi listalla lienee Pyhimys. Hän on Mikko Kuoppala, joka on soolotuotantonsa lisäksi tuttu myös Teflon Brothers- ja Ruger Hauer -yhtyeistä. Hän on tehnyt sanoituksia myös useille muille aristeille: muun muassa Jannika B:lle, Diandralle ja Kasmirille.

- Jollain tavalla tämä on jopa kiusallinen ajatus itselle. Tavallaan oma elämä, mitä olet yrittänyt pukea biisien sekaan ja haudata sinne niin, että ihmiset voivat aistia sen, mutta ei kuitenkaan kohdata sitä suoraan, niin tässä kontekstissa joudut avaamaan sen. Mitä vanhemmaksi tulee niin tajuaa sen, että ei sen aina tarvi olla sellainen magee tai itsevarma juttu, vaan kaikki vaivaantumiset ja häpeä ja muut, ne on aika hyvää viihdettä!, hän kommentoi Neloselle.