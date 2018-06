Valtiovarainministeri Orpo: Hallitus valmiina harkitsemaan polttoaineveron laskua

Kansanedustaja Ville Tavio (ps.) kysyi tiistaina eduskunnan täysistunnossa valtiovarainministeri Petteri Orpolta (kok., kuvassa), onko hän nyt tarkistanut hallituksen päätöksen polttoaineverotuksen harkinnasta, jos raakaöljyn hinta nousee 80 dollariin.



Viime viikon suullisella kyselytunnilla Orpo vastasi Taviolle, ettei muista hallituksen aiempaa päätöstä.



Nyt Orpo oli tarkistanut päätöksen ja totesi Tavion sitä uudelleen kysyessä, että hallituksen aiempi päätös on yhä voimassa.



Jos raakaöljyn hinta siis nousee 80 dollariin, niin hallitus lupaa harkita polttoaineveron laskua.



Raakaöljyn (Brent-indeksi) hinta on poukkoileva ja kävi hiljattain yli 80 dollarissa. Nyt hinta on 75 dollarissa.



Tavio kuitenkin katsoo, että trendi on selvästi nouseva, joten 80 dollarin raja ei ole kaukana.



– Olen tyytyväinen Orpolta saamaani lupaukseen, mutta nyt täytyy katsoa, pitääkö lupaus jos öljyn hinta nousee, Tavio sanoo lähettämässään tiedotteessa.



– Itse olisin valmis laskemaan polttoaineverotusta jo nykyhinnoilla, Tavio huomauttaa.



Polttoaineveron määrä on Suomessa kiinteä, ja sitä nostettiin viimeksi vuoden 2017 alussa. Fossiilisen bensiin polttoainevero on tällä hetkellä 70,25 senttiä litralta ja dieselin 53,02 senttiä litralta. Polttoaineveron lisäksi autoilija maksaa tankkaamastaan bensasta tai dieselistä myös 24 prosentin arvonlisäveron.