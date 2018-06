Suurpedoilta suojaavaa petoaitaa ei välttämättä saada kaikille tiloille tänäkään vuonna - "Vaikuttaa siltä, että rahat loppuvat kesken"

Valtion petovahinkojen ennaltaehkäisyyn budjetoimat rahat eivät todennäköisesti riitä kustantamaan suurpedoilta, kuten susilta ja karhuilta, suojaavia petoaitoja kaikille aita-avustusta anoneille tiloille.

- Tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että rahat loppuvat kesken, kertoo Suomen Riistakeskuksen riistasuunnittelija Reijo Kotilainen.

Joka vuosi karja- ja kotieläintilat ympäri maan hakevat Riistakeskukselta avustusta pedoilta suojaaviin sähköaitoihin. Viime vuonna ne eivät riittäneet kaikille halukkaille; 65:stä hakijasta 10 jäi ilman aitaa. Tänä vuonna aitahakemuksia on tullut useampi sata.

Kotilaisen mukaan petoaitoja on tänä vuonna hankittu ennakkoon yhteensä 220 000 euron edestä. Tästä summasta on jäljellä tällä hetkellä noin 8 000 euroa.

- Jäljellä olevan 30 000 euron erityisavustuksen käyttö on vielä harkinnassa.

- Tällä hetkellä näyttäisi siltä, että ainakin osa siitä menee petoaitoihin, kertoo Kotilainen.

Hänen mukaansa aitoja on tähän mennessä tilattu yhteensä jo noin 91 kilometrin verran. Viime vuonna niitä myönnettiin yhteensä 95,5 kilometrin mitalta.

Kotilaisen mukaan anomuksia on tullut tänä vuonna paljon, aivan kuten aikaisempina vuosinakin.

- Kun suurpedot ovat levittäytyneet uusille alueille läntiseen ja eteläiseen Suomeen, jossa ei ole osattu suojautua niitä vastaan, niin tietysti suojauksen tarve kasvaa.

Pohjois-Karjalasta on tähän mennessä tullut vain pari aita-hakemusta.

- Meillä on näiden petojen kanssa täällä taisteltu jo parikymmentä vuotta, ellei pidempäänkin, joten suurin osa tiloista on jo suojautunut. Toki kotieläintilojakin on vähemmän, sillä eläimistä on luovuttu aika paljon esimerkiksi sukupolvivaihdosten myötä, toteaa Kotilainen.