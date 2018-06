Yön uutiskooste: Tukholman terrori-iskun tekijän tuomio julki tänään, Guatemalan tulivuorenpurkaus vaatinut kymmeniä uhreja

Neljä kuolonuhria vaatineen Raaseporin tasoristeysturman onnettomuustutkinta valmis - tulokset julki tänään

Onnettomuustutkintakeskus julkistaa tänään raporttinsa Raaseporin syksyisestä tasoristeysonnettomuudesta.

Lokakuun lopulla kolme varusmiestä ja yksi junan matkustaja kuolivat, kun juna ja armeijan ajoneuvo törmäsivät Skogbyn tasoristeyksessä Raaseporissa. Onnettomuuden jälkeen erittäin vaaralliseksi todettu tasoristeys suljettiin.

Tapausta tutkii edelleen myös poliisi. Autoa kuljettanutta varusmiestä epäillään liikenneturvallisuuden vaarantamisesta, kolmesta vammantuottamuksesta ja kolmesta kuolemantuottamuksesta. Oikeuslääkäri ei löytänyt yhteyttä kolarin ja junassa sattuneen kuolemantapauksen välillä.

Tukholman kuorma-autoiskusta tuomio iltapäivällä

Ruotsissa tuomioistuin kertoo tänään päätöksensä oikeudenkäynnissä Tukholman terrori-iskun tekijä vastaan. Syyttäjä vaatii uzbekistanilaiselle Rahmat Akiloville elinkautista vankeusrangaistusta viiden ihmisen kuolemaan johtaneesta teosta viime vuoden huhtikuussa.

Akilov on myöntänyt syyllistyneensä terrorismirikokseen ajaessaan varastetulla kuorma-autolla ihmisten päälle Drottninggatanilla. Yliajossa loukkaantui lisäksi kymmenen ihmistä.

Akilov kertoi tehneensä iskun äärijärjestö Isisin puolesta. Isis ei kuitenkaan ottanut tekoa nimiinsä. (Lähde: TT)

Guatemalan tulivuorenpurkauksen kuolonuhrien määrä nousee - ainakin 99 kuollut ja 200 edelleen kateissa

Keski-Amerikassa Guatemalassa ainakin 99 ihmistä on kuollut tulivuorenpurkauksessa, viranomaiset kertovat. Tähän mennessä kuolonuhreista vain 28 on tunnistettu.

Lähes 3 800 metrin korkuinen Fuego-tulivuori alkoi purkautua sunnuntaina, ja purkaus on viranomaisten mukaan vaikuttanut yli 1,7 miljoonan ihmisen elämään. Lähes 200 ihmistä on edelleen kateissa.

Vuori purkautui jo kerran aiemmin tänä vuonna. (Lähde: AFP)

Kymmeniä siirtolaisia hukkui Jemenin rannikolla - useita kateissa

Ainakin 46 siirtolaista on hukkunut heidän veneensä kaaduttua Jemenin rannikolla, kertoo Kansainvälinen siirtolaisuusjärjestö IOM. Lisäksi useita ihmisiä on edelleen kateissa.

Veneen kyydissä oli kaikkiaan ainakin 100 ihmistä, joista osa saatiin pelastettua. IOM:n mukaan kateissa on edelleen 16 ihmistä, joiden uskotaan hukkuneen.

Somaliasta tiistaina liikkeelle lähtenyt vene kaatui keskiviikkoaamuna lähellä Jemeniä. (Lähde: AFP)

Lähdetiedot: Irakissa ainakin 16 ihmistä on kuollut asevaraston räjähdyksessä

Irakin pääkaupungissa Bagdadissa ainakin 16 ihmistä on kuollut asevaraston räjähdyksessä, kertovat turvallisuus- ja sairaalalähteet.

Poliisilähde kertoo nimettömänä uutistoimisto AFP:lle, että lisäksi ainakin 32 ihmistä on haavoittunut. Lähteen mukaan räjähdys tapahtui lähellä shiiojen moskeijaa Bagdadin koillisosassa.

Silminnäkijöiden mukaan räjähdys rikkoi koteja ja muita rakennuksia Sadr City -nimisellä alueella.

Bagdadin turvallisuusviranomainen sanoo tiedotteessa, että turvallisuusjoukot ovat aloittaneet tutkinnan selvittääkseen räjähdyksen syyn. (Lähde: AFP)

Irakin parlamentti määräsi toukokuun vaalien äänten uudelleenlaskennan

Irakin parlamentti on määrännyt täyden äänten uudelleenlaskennan 12. toukokuuta järjestetyistä yleisvaaleista. Vaalien yllätysvoittajaksi nousi populistinen shiialainen uskonoppinut Moqtada al-Sadr, joka oli muodostanut liittouman Irakin kommunistipuolueen kanssa.

Parlamentti erotti komission, joka oli valvonut toukokuun vaaleja. Uudelleenlaskettavia ääniä on noin 11 miljoonaa kappaletta.

Vaalivilppisyytöksiä ovat nostattaneet sähköiset äänestyskoneet, joita vaaleissa käytettiin. (Lähde: AFP)

Nicaraguassa viritellään uudestaan rauhanneuvotteluja - presidentti ja piispa tapaavat

Keski-Amerikassa Nicaraguan presidentti Daniel Ortega tapaa tänään katolisen kirkon piispan neuvotellakseen poliittisen kriisin ratkaisemisesta ja rauhanneuvotteluiden aloittamisesta uudelleen.

Nicaraguassa ainakin 120 ihmistä on kuollut ja 1 300 haavoittunut levottomuuksissa, jotka ovat saaneet alkunsa poliittisista mielenosoituksista.

Keski-Amerikassa vaikutusvaltainen katolinen kirkko yritti jo aiemmin neuvotella rauhaa mielenosoittajien ja hallituksen välille, mutta neuvottelut kariutuivat. Kirkko on sanonut, että neuvottelut eivät voi onnistua niin kauan, kun hallitusta lähellä olevat ryhmät jatkavat ihmisten tappamista. (Lähde: AFP)

Kiinniottojen määrä USA:n rajalla noussut korkeammaksi kuin koskaan aikaisemmin Trumpin kaudella

Yhdysvaltojen rajalla otettiin toukokuussa kiinni yli 50 000 ihmistä, kertoo maan turvallisuusministeriö. Kiinniottojen määrä oli tämän vuoden toukokuussa kolme kertaa suurempi kuin viime vuoden toukokuussa.

Tänä keväänä kiinniottojen määrä on muutoinkin ollut korkeampi kuin koskaan aikaisemmin Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin kaudella, sillä rajalla on otettu kiinni yli 50 000 ihmistä jo kolme kuukautta putkeen.

Asiasta uutisoi muun muassa Washington Post.

Trump vapautti elinkautisvangin tavattuaan tositelevisiotähti Kim Kardashianin

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on armahtanut huumerikoksista tuomitun elinkautisvangin, uutisoi muun muassa CNN. Trump ilmoitti vapauttavansa 21 vuotta vankilassa olleen naisen sen jälkeen, kun Trump oli tavannut tositelevisiotähti Kim Kardashianin. Kardashian on puhunut pitkään naisen vapauttamisen puolesta.

Valkoisen talon tiedotteessa sanotaan, että armahduksen saanut nainen on ottanut vastuun menneisyyden tapahtumista ja käyttäytynyt mallikelpoisesti kahden vuosikymmenen ajan. Valkoisen talon mukaan nainen on työskennellyt vankilassa ahkerasti parantaakseen tapansa ja hän on toiminut mentorina muille vangeille.

Ranska ja Kanada peräänkuuluttavat monenkeskisyyttä ennen G7-maiden kokousta

Ranskan presidentti Emmanuel Macron ja Kanadan pääministeri Justin Trudeau sanovat tukevansa vahvaa monenkeskisyyttä. Maiden johtajat kommentoivat asiaa ennen G7-maiden kokousta, johon osallistuu myös protektionistisen talouspolitiikan kannattajana tunnettu Yhdysvaltain presidentti Donald Trump.

Macron ja Trudeau sanovat tiedotteessa tukevansa vahvaa, vastuullista ja läpinäkyvää monenkeskisyyttä maailmanlaajuisten haasteiden kohtaamisessa.

Trump ehdotti aiemmin Kanadalle, että maat solmisivat kahdenvälisen kauppasopimuksen, joka korvaisi Pohjois-Amerikan vapaakauppasopimuksen Naftan, johon kuuluu myös Meksiko.

Trudeau torjui ehdotuksen. (Lähde: AFP)