Kesämuodissa on nyt mistä valita - kevyttä ja niukkaa tai väljää ja pitkää

1 Maksimekkoja, työhaalareita ja kimonoita

Mekot ovat tänä kesänä joko tyttömäisesti minimittaa, polveen ulottuvat, mutta myös muodikkaasti pitkiä, väljiä ja tätimäisiä.

Huippufashionista valitsee kesäkaduille kuitenkin miesmäisen työhaalarin – sellaisen, johon Meryl Streep pukeutui Mamma Mia -elokuvassa.

Kimonomuotikin on voimissaan. Pitkä, kiiltäväpintainen kimonotakki voi näyttää joidenkin mielestä aamutakilta, mutta sehän on vain merkki siitä, että pukeutuja on trendien aallonharjalla.

2 Shortseilla tyylittelyä

Myös shortsimuoti on vapaata ja villiä. Juhlavampaan pukeutumiseen käyvät löysät ja polven yläpuolelle ulottuvat shortsit, joiden lahkeet on käännetty upslaakeiksi. Muotia ovat myös jäykähköstä kankaasta ommellut, niin sanotut paperipussishortsit. Rannalle ja rentoon menoon valittakoon revityt, niukat farkkushortsit. Shortseissa on runsaasti korkeavyötäröisiä malleja, ja vyönauha solmitaan edestä rusetille.

Vilpoisat ovat myös kesähousut, sillä ne ovat väljät ja nilkat paljastavat. Myös ylipitkiä, leveälahkeisia pitkiähousuja on esitelty kansainvälisillä catwalkeilla.

3 Olkapäät näkyviin

Off-shoulder-puseroiden valtakausi jatkuu. Olat paljastavat puserot ovat herkkiä röyhelö-, pitsi- ja brodeerausunelmia tai graafisia toispuoleisia malleja. Kangas on voitu leikata myös suikalemaisesti paljastaen osan toisesta olkapäästä ja toisen olan kokonaan. Off-shoulder-villitys on laajentunut myös mekkoihin, haalareihin ja tunikoihin.

Jos paljastavat puserot eivät iske, valitse ylisuuri paitapusero. Se voi liehua aukinaisena off-shoulder-puseron ja shortsien kanssa.

4 Uimaan ja rannalle

Uima-asu on joko bikini, kokouimapuku tai jotain siltä väliltä. Välimallissa kangas on leikattu suikalemaisesti paljastaen osan vyötäröä ja selkää.

Kukkakirjailut ovat tulleet uikkareihin, samoin kuin kiiltävä pinta.

Olennainen osa uimarantapukeutumista ovat lierihatut, näyttävät korut sekä kevyet tunikat ja lantiolle kiedottavat pareot.

Kuvien vaatteet: Lady Royal, Marimekko, Carlings, H&M.