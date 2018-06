Capital of Metal -kampanjassa metallibändit voivat käydä rekisteröitymässä siihen kaupunkiin, jossa ne toimivat. Mukaan rekisteröityneistä bändeistä 17,8 prosenttia on nyt Joensuusta. Toisella sijalla on Lemi, jossa toimii 16,25 prosenttia mukaan ilmoittautuneista bändeistä. Kampanjaan voi ilmoittautua 20. kesäkuuta asti.

Vielä viikko sitten Joensuu oli toisella sijalla kilpailussa.

Kampanjaa järjestävät ulkoministeriön maakuvayksikkö, Tuska-festivaali ja Sony Music Finland.