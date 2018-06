Yön uutiskooste: USA:n ja Venäjän komentajat tapaavat Helsingissä, Facebookin ohjelmistovirhe muutti miljoonien yksityisyysasetuksia

USA:n ja Venäjän komentajat tapaavat Helsingissä

Yhdysvaltain ja Venäjän asevoimien komentajat Joseph Dunford Jr. ja Valeri Gerasimov tapaavat tänään Helsingissä. Kenraaleiden neuvottelujen tarkkaa paikkaa, aikaa tai asialistaa ei ole kerrottu julkisuuteen.

Puolustusvoimat järjestää tapaamisen Yhdysvaltain ja Venäjän aloitteesta, mutta suomalaisia sotilasedustajia ei keskusteluissa ole mukana.

Keskinäisten neuvottelujen lisäksi Dunford ja Gerasimov tapaavat erikseen myös presidentti Sauli Niinistön ja Puolustusvoimien komentajan kenraali Jarmo Lindbergin.

Puolustusministeri Niinistö Nato-kokoukseen - Macronin interventiojoukot puhuttavat kulisseissa

Suomi osallistuu tänään Naton puolustusministerien kokoukseen Brysselissä, jossa valmistellaan sotilasliiton ensi kuussa pidettävää huippukokousta.

Puolustusministeri Jussi Niinistö (sin.) osallistuu päivän aikana tapaamisiin useissa kokoonpanoissa.

Kokouksen kulisseissa keskustelua käytäneen Ranskan presidentin Emmanuel Macronin interventioaloitteesta. STT:n tietojen mukaan ranskalaisministeri on ehdottanut tapaamista Suomelle kokouksen yhteydessä.

Ranska on pyytänyt yhdeksää maata mukaan aloitteeseen, jolla nopeutettaisiin joukkojen saamista liikkeelle. Myös Suomen ja Ruotsin halukkuutta lähteä mukaan on tunnusteltu.

Järjestö: Ainakin 18 siiviliä kuollut Syyrian luoteisosaan tehdyissä iskuissa

Syyrian luoteisosaan torstaina tehdyissä ilmaiskuissa on kuollut ainakin 18 siviiliä, kertoo Syyrian sotaa tarkkaileva Syrian Observatory for Human Rights -järjestö. Surmansa saaneiden joukossa oli kaksi lasta.

Lisäksi iskuissa järjestön mukaan haavoittui 50 ihmistä. Järjestön johtajan mukaan kuolonuhrien määrän uskotaan myös edelleen nousevan, sillä romahtaneiden rakennusten alle uskotaan jääneen ihmisiä.

Idlibin maakunnassa sijaitsevalle asuinalueelle tehtyjen iskujen takana oli järjestön mukaan todennäköisesti Venäjä. Järjestö perustaa väitteensä muun muassa iskuissa käytettyihin koneisiin ja ammuksiin. (Lähde: AFP)

YK asetti pakotteita kuudelle Libyassa toimivalle ihmissalakuljettajalle

YK:n turvallisuusneuvosto asetti torstaina pakotteita kuudelle Libyassa toimivalle ihmissalakuljettajalle, jotka johtavat ihmissalakuljetusverkostoja. Kaikkien kuuden varat jäädytetään ja heille asetetaan kansainvälinen matkustuskielto. Neljä salakuljettajista on libyalaisia ja kaksi eritrealaisia.

Turvallisuusneuvosto ei ole aiemmin asettanut pakotteita ihmissalakuljettajille. (Lähde: AFP)

Pompeo: Pohjois-Korean johtaja on ilmoittanut minulle Pohjois-Korean olevan valmis luopumaan ydinasearsenaalistaan

Yhdysvaltain ulkoministeri Mike Pompeo sanoo, että Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un on henkilökohtaisesti ilmoittanut hänelle Pohjois-Korean olevan valmis luopumaan ydinasearsenaalistaan.

Pompeon mukaan Kim on sanonut ymmärtävänsä, että nykyinen malli ei toimi.

Pompeo on Yhdysvaltain korkea-arvoisin virkamies, joka on tavannut Kimin. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin on määrä tavata Kim 12. kesäkuuta Singaporessa. Tarkoituksena on painostaa Pohjois-Koreaa lopettamaan ydinaseohjelmansa. (Lähde: AFP)

Trump harkitsee Pohjois-Korean Kimin kutsumista Yhdysvaltoihin

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, että hän saattaa kutsua Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin Yhdysvaltoihin, jos ensiviikolle suunniteltu tapaaminen sujuu hyvin. Trumpin ja Kimin on tarkoitus tavata 12. kesäkuuta Singaporessa.

Trumpin mukaan on myös mahdollista, että Yhdysvallat ja Pohjois-Korea voivat tulevaisuudessa normalisoida suhteensa.

Asiasta uutisoi CNN.

WWF:n mukaan Välimerestä voi tulla "muovimeri"

Ympäristöjärjestö WWF varoittaa, että Välimeri voi muuttua "muovimereksi". Järjestön mukaan Välimeren mikromuovipitoisuus on ennätyksellisen korkea. Maailman muihin avomeriin verrattuna pitoisuus on lähes nelinkertainen.

Järjestön tuoreen raportin mukaan 95 prosenttia Välimerellä kelluvasta tai rannoille ajautuneesta jätteestä on muovia. Suuri osa muovista on peräisin Turkista ja Espanjasta. Lisäksi paljon muovia päätyy Välimereen Italiasta, Egyptistä ja Rankasta. (Lähde: AFP)

Facebookin ohjelmistovirhe muutti miljoonien käyttäjien yksityisyysasetuksia

Miljoonat Facebook-käyttäjät ovat saattaneet ohjelmistovirheen takia tietämättään julkaista esimerkiksi vain ystävilleen tarkoitettuja tietoja julkisina.

BBC:n mukaan ohjelmistovirhe aiheutti sen, että käyttäjän tekemät julkaisut näkyivät kaikille, vaikka käyttäjä oli aiemmin valinnut asetuksista, että hänen julkaisunsa näkyvät vain esimerkiksi ystäville. BBC:n mukaan Facebook on arvioinut, että arviolta 14 miljoonaa käyttäjää teki tietämättään julkisia päivityksiä.

Ohjelmistovirheestä torstaina kertonut Facebook sanoo tiedotteessa olevansa yhteydessä kaikkiin niihin käyttäjiin, joihin virhe on vaikuttanut. Ohjelmistovirhe vaikutti 18.–27. toukokuuta välisenä aikana tehtyihin julkaisuihin, uutistoimisto AFP kertoo. (Lähde: AFP)

Itäisellä Tyynellämerellä muodostunut kauden ensimmäinen hurrikaani

Itäisellä Tyynellämerellä on muodostunut kauden ensimmäinen hurrikaani, kertoo Yhdysvaltain kansallinen hurrikaanikeskus. Aletta-myrsky voimistui hurrikaaniksi torstaina. Ennusteiden mukaan tällä hetkellä ykkösluokan eli matalimman tason hurrikaaniksi luokiteltu Aletta pysyy kuitenkin merellä.

Alettan uskotaan voimistuvan vielä hieman, mutta heikentyvän lauantaihin mennessä. (Lähde: AFP)

Las Vegas tasoitti kahdesti ja nappasi johtoaseman toisen erän lopulla

Jääkiekon NHL:n viidennen finaalipelin toinen erä on päättynyt Erik Haulan Las Vegasin 3–2-johtoasemaan.

Avausmaalin teki Washingtonin Jakub Vrana, kun toista erää oli pelattu reilut kuusi minuuttia. Las Vegasin Nate Schmidt kuitenkin tasoitti tilanteen 1–1:een joitakin minuutteja myöhemmin. Vajaan minuutin päästä maalia juhli puolestaan Washingtonin maalitykki Aleksandr Ovetshkin. Tilanteen toistamiseen tasoitti toisen erän 12. minuutilla Las Vegasin David Perron.

Tulokasjoukkueen ensimmäisen kerran ottelun aikana vei johtoon Reilly Smith. Hän laittoi kiekon maalin toisen erän viimeisellä minuutilla.

Washington johtaa finaalisarjaa voitoin 3–1.