Gigantin nimissä lähetetty tuhansia huijausviestejä - "Kyse on mittavasta ongelmasta"

Gigantin nimissä on lähetetty huijaustekstiviestejä, joiden lähettäjäksi on väärennetti Gigantti. Viestissä on pyydetty noutamaan saapunut paketti ja ohjattu vastaanottaja klikkaamaan viestissä olevaa linkkiä.

- Tämä on todella ikävä tilanne ja aiheuttaa meille paljon päänvaivaa. Teemme parhaamme huijausviestien kitkemiseksi, mutta valitettavasti huijausviestien jäljittäminen on lähes mahdotonta, kertoo Gigantin viestintäpäällikkö Anniina Korpela.

Yksi suurimmista huijausviestiaalloista lähti Gigantin arvion mukaan liikkeelle keskiviikkona 6.6. noin klo 14 iltapäivällä.

- Saimme ainoastaan keskiviikkona iltapäivän aikana lähes 1000 yhteydenottoa huijausviesteihin liittyen, joten kyse on mittavasta ongelmasta. Suurin osa meihin yhteyttä ottaneista on välittömästi tunnistanut viestin huijaukseksi, mutta on myös niitä, jotka ihmettelevät, miksi Gigantti lähettää viestejä vaikka ei ole tilannut mitään, Korpela kertoo.

Gigantti ohjeistaa epäilyttävien viestien vastaanottajaa poistamaan tai sulkemaan viestin klikkaamatta siinä olevia linkkejä.

- Jos on luovuttanut huijaussivustolle esimerkiksi luottokortin numeron, suosittelen olemaan välittömästi yhteydessä pankkiin sekä ottamaan yhteyttä kuluttajaviranomaiseen, Korpela kertoo.