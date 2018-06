Kaipaatko kirjavinkkejä kesäksi? - Poimi tästä Karjalaisen lukijoiden kirjasuosikit!

Joensuun Suomalaisen kirjakaupan myymäläpäällikkö Jaana Tanskanen kertoo, että Clare Mackintoshin ja Paula Hawkinsin psykologiset trillerit ovat kysyttyjä, samoin muun muassa Viveca Stenin ja Jussi Adler-Olsenin dekkarit sekä kotimaisista esimerkiksi Seppo Jokisen, Marko Kilven ja Jarkko Sipilän rikosromaanit.

”Hyvän mielen dekkarisarjaksi” Tanskanen kutsuu Eppu Nuotion uutta Ellen Lähde -sarjaa, jonka päähenkilö on marttahenkinen puutarhaharrastaja.

Mökkikasseista paljastuu toki muutakin kuin rikostarinoita. Esimerkiksi suosittua Enni Mustosta luetaan paljon kesälläkin: Mustosen tuoreimmasta teoksesta (Taiteilijan vaimo) on kirjastossa tällä hetkellä viitisensataa varausta.

– Henkilökunnalta voi aina kysyä vinkkejä kirjoista, informaatikko Kai Sormunen Joensuun pääkirjastolta kannustaa.

Esimerkkinä Sormunen vinkkaa kirjaa, joka sopii kesään jo teemaltaan: Libby Pagen Pinnalla pysymisen taito.

– Hyväntuulinen kirja, jonka tarinaan liittyy maauimala.

Kysyimme Karjalaisen verkkosivuilla lukijoiden vinkkejä kesäkirjoiksi. Poimi oma kesäkirjasi alle kootusta vinkkilistasta!

1 Muriel Barbery: Siilin eleganssi

Monitasoinen ja viihdyttävä kirja, josta on tehty myös elokuva. Kun olin lukenut, niin muistan ajatelleeni että vau, miten upea teos.

Tyyne, 39

2 Heidi Köngäs: Sandra

Tänä vuonna on puhuttu paljon vuoden 1918 tapahtumista. Harvemmin kuitenkin niiden naisten näkökulmasta, jotka yrittivät selvitä elämässä eteenpäin ja pitää hengissä lapsensakin. Kerronta on kaksitasoista, nykypäivän ja menneisyyden nivoutumista yhteen. Sujuvaa tekstiä.

53Toukokuu, 65

3 Jules Verne: Matka maan keskipisteeseen

Mielenkiintoinen ja jännittävä matkakertomus. Todellisuudessa täysin mahdoton. Kirjoissa kaikki on kuitenkin mahdollista. Jules Vernellä on ollut uskomaton mielikuvitus, jotta hän on pystynyt kirjoittamaan näin eriskummallisen kertomuksen. Olen varma, että hän on nauttinut siitä suuresti. Kirjassa ei muuten ole lainkaan väkivaltaa, eikä mitään rivouksia tai kaksimielisiä juttuja. Se on seikkailua, toimintaa sekä toinen toisesta välittämistä. Se myös vilisee kaikenlaista tieteellistä nippelitietoa. Suosittelen kirjaa kaikille seikkailusta ja toiminnasta kiinnostuneille.

Pekka T., 45

4 Anna-Leena Härkönen: Juhannusvieras

Kirjan päähenkilö palaa maaseudulle lapsuuden ja teini-iän maisemiinsa, kun sukulainen tekee kuolemaa. Aikuisena muistot alkavat saada uusia sävyjä. Luen tämän aina kesäisin. Kirja on niin elävästi kerrottu, että se vie lukijan maaseudun kesäpäiviin ja saa muistelemaan omia mummolakesiä.

E, 24

5 Johannes Mario Simmel: Bitte laßt die Blumen leben – Eilistä ei ole

Kukapa meistä ei olisi halunnut aloittaa elämäänsä alusta ilman menneisyyden painolasteja. Kirjan päähenkilölle siunaantuu tällainen kutkuttava tilaisuus lento-onnettomuuden jälkeen. Kirja on koukuttava, ja jos saksan kieli taipuu, kannattaa lukea alkuperäinen teos lyhentämättömänä.

Ei nimimerkkiä, 27

6 Anni Kytömäki: Kultarinta

Kultarinta sijoittuu Suomen sisällissodan aikaan ja kertoo Erikistä, joka rakastaa metsää ja luontoa. Rakkaus tarttuu myös Erikin tyttäreen Mallaan, joka löytää luonnosta voimaa ja suojaa vaikeassa elämäntilanteessaan. Tapahtumat kuljettavat Erikiä ja Mallaa ympäri Suomea ja välillä eroon toisistaan. Epätoivon, ongelmien ja ikävien elämänkohtaloiden alta paistaa kuitenkin voimakkaimmin toivo. Koskettava kirja on ylistyslaulu Suomen luonnolle, niin Pohjois-Karjalan vaaroille kuin Pohjanmaan lakeuksillekin. Luonnonkuvaus on teoksessa henkeäsalpaavan kaunista ja saa lukijan kaipaamaan itsekin metsään.

Viivi, 20

7 Kotimaiset dekkarit

Dekkarit toimivat aina, niin kesällä kuin talvellakin. Mikäpä parempaa kuin riippumatto, kevyt tuulen vire ja sopivaa jännitystä. Erityisesti suosittelen paikallisten dekkaristien Tuomas Liuksen ja Suvi Piiroisen tuotoksia.

Tyynelmi, 32

8 Kimmo Takanen: Tunne lukkosi

Koska kaikilla on lukkoja. Erityisesti lasten vanhemmille, hyvinvoinnista kiinnostuneille.

Äiti, 35

9 Elena Ferrante: Napoli-sarja

Tarina kaappaa mukaansa 60-luvun Napoliin ja sieltä tähän päivään. Teksti on älykästä ja siinä on monta tasoa. Neljän kirjan sarja jatkuu läpi koko kesän.

Laura, 32

10 Raamattu

Samassa kirjassa historiaa, elämän ohjeita ja sieltä löytyy myös aarre, jota moni etsii muualta.

Iipu, 48

11 Anneli Kivelä: Katajamäki-sarja

Aivan älyttömän hyvä kirjailija. Ilmestynyt 13 kirjaa. Elän täysillä mukana kirjan henkilöiden matkassa.

Sinna, 50

Sopivaa kevyttä maalaisromanttista hömppää kesäpäiviin.

Paula, 28

Hyvän mielen sarja: maalaisromantiikkaa, huumoria mutta ei hömppää, vie ajatukset lomalle, nostaa hymyn huulille, auttaa irrottautumaan joskus niin karusta arjesta.

Lukutoukka, 36

12 Joël Dicker: Totuus Harry Quebertin tapauksesta

Kesälle tarvitsee ison kirjan. Tässä on yli 800 sivua, mutta silti tämä on niin vetävästi kirjoitettu rikosmysteeri, että koko kirjan ahmaisee neljässä päivässä. Ei vaan pysty jättämään kesken.

Himolukija, 34

13 Jevgeni Vodolazkin: Arsenin neljä elämää

Paksu, mukaansa tempaava vanhan ajan lukuromaani. Kirjasta riittää pitemmäksikin aikaa – ellei joudu lukemaan sitä suunnilleen siltä istumalta. Hienoa, elävää kielenkäyttöä.

Arsenin ystävätär, 42

14 Deborah Spungen: Nancy

Nykypäivänäkin ajankohtainen äidin kirjoittama kirja lapsensa kamppailusta mielenterveysongelmien kanssa. ”Sid ja Nancy” on monen tuntema käsite, mutta Nancyn tausta ja kuolemaan johtaneet seikat vieraampia. Kirjassa käsitellään mielenkiintoisesti ja inhimillisesti Nancyn ja Spungenin perheen elämää.

mt, 27

15 Suvi Piiroinen: Pahaa parempi ja Menetetyt

Pahaa parempi on juukalaisen Suvi Piiroisen esikoisteos ja Menetetyt on jatkoa. Joensuuhun sijoittuvia dekkareita ja todella hyviä.

Paljon lukeva, 57

16 Maeve Binchyn kirjat

Suosikkejani ovat Ystävyyden piiri ja Punaisen höyhenen keittiö. Niistä jää mukava olo. Elämä on tarpeeksi hankalaa muutenkin, niin miksi kuormittaa itseään lisäongelmilla ja pohdinnoilla.

Kirjamato, 50+

17 J. K. Tamminen: Konkursseja ja muita konnuuksia sekä Christian Rönnbacka: Kävikö käry?

Näihin suorastaan lumoutuu.

Kipe90, 27