Uutissuomalainen: Liikenneviraston betonitutkimus viivästyi pahasti näytteenottovirheiden vuoksi

Tutkimuksessa on mukana kaikkiaan 93 suurta ja vilkasliikenteistä siltaa. LEHTIKUVA / Timo Aalto

Liikenneviraston tutkimus siltojen betonin lujuudesta on viivästynyt kuukausilla, koska osa näytteistä on otettu väärin, kertoo Uutissuomalainen. Liikennevirastosta kerrotaan, että yhdessä osaryhmässä on tullut järjestelmällisiä virheitä. Kaikki virheet ovat saman yrityksen tekemiä.