Ulkomailta rahdattava kissanhiekka kasvattaa lemmikin hiilijalanjälkeä - ilomantsilainen innovaatio tähtää jopa kansainvälisille markkinoille

Kissanomistajien ikuisuusongelma on kissanhiekan rahtaus kaupasta. Teollisia kissanhiekkoja ei voi myöskään kehua ekologiseksi.

– Valtaosa käytetystä teollisesta kissanhiekasta valmistetaan bentoniitista, joka on savea, Ilomantsin matkailuyhdistyksen toiminnanjohtaja Eero Tuomisto kertoo.

- Kaikki bentoniittihiekka tuodaan ulkomailta, mikä lisää lemmikkieläinten hiilijalanjälkeä, hän lisää.

Ilomantsin matkailuyhdistys on yhteistyökumppaniensa Vapon ja Puhaksen kanssa lähtenyt brändäämään Vapon Ilomantsissa valmistamaa puupellettiä kotimaiseksi kissanhiekaksi.

Matkailuyhdistys on pakannut Kissan Ilopelletti -nimen saanutta tuotetta kahden kilon näytepakkauksiin ja jakaa niitä infopisteessään Kahvila Jäätelökesässä sekä eri kesätapahtumissa.

Kissan pelletti on samaa kuin poltettava pelletti. Kunnianhimoisena ideana matkailuyhdistyksellä on tutustuttaa ensin Ilomantsin kissat tähän ympäristöystävälliseen vaihtoehtoon, mutta tavoitteena on, että ekologinen vaihtoehto saisi valtakunnallistakin, jopa kansainvälistä näkyvyyttä.

Pelletti-kissanhiekka voidaan hävittää polttamalla, jolloin se palaessaan tuottaa energiaa. Puupohjaisia kissanhiekkoja on markkinoilla ollut aikaisemminkin, mutta ne eivät ole lyöneet itseään läpi.