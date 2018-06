Ilosaarirockiin tulevaa maksuranneketta pääsi testaamaan jo Hyvinkäällä Rockfestissä - näin se toimii

Tämä luonnollisesti herätti monenlaisia ajatuksia sekä mielipiteitä. Käytössä tulee olemaan järjestelmä, joka on ollut monilla eurooppalaisilla festivaaleilla käytössä jo vuodesta 2013. Suomessakin järjestelmää on koeponnistettu onnistuneesti viime vuonna.

Tänä vuonna usea kotimainen festivaali on ilmoittanut siirtyvänsä cashless-järjestelmään, jossa käteistä ei käytetä lainkaan. Tänä kesänä ensimmäisenä järjestelmä on käytössä Hyvinkäällä 6.-9. kesäkuuta järjestettävässä Rockfestissä, joka markkinoi itseään Suomen suurimpana rock-festivaalina.

Tähän saakka festivaaleilla on toimittu käteisen rahan, pankkikorttien ja mobiilimaksun kautta.

Festivaaliolosuhteissa huono puoli pankkikortissa ja mobiilimaksamisessa on muun muassa se, että molemmat toimivat tietoliikenneverkon armoilla. Mikäli verkko on jostain syystä ruuhkautunut tai kärsii katkosta, ei maksuja käsitellä tai välitetä.

Mikäli kortti tai puhelin sattuu häviämään festivaalin tiimellyksessä, tarkoittaa se yleensä melkoista operaatiota pankkien ja operaattoreiden kanssa korttien ja liittymien sulkemiseksi. Sen lisäksi festivaaleille varattu budjetti saattaa olla kerralla mennyttä. Käteisessä taas on hävittämisen vaara ja lisäksi rahaa pitää aina erikseen käydä jostain nostamassa.

Kun maksuväline kulkee mukana ranteessa, sen hukkaaminen on jo melko vaikeaa.

Belgialaisen yrityksen kehittämä PlayPass on tarkoitettu vastaamaan tähän ongelmaan niin, että maksuväline on fyysisesti kiinni kehossa, jolloin hävittämiseen vaaditaan jo melko paljon yritystä.

Kuitenkin mikäli sattuisi käymään niin, että ranneke festivaalien aikaan häviää, PlayPass-tilin saldo voidaan kytkeä uuteen rannekkeeseen palvelupisteellä. Rahat ovat tallessa ulkoisella tilillä ja juhlinta voi siten jatkua. Vain yksi ranneke voi olla kytkettynä yhteen tiliin, jolloin hävinnyt ranneke poistetaan käytöstä automaattisesti.

Kuinka tämä sitten käytännössä toimii?

Ostin lipun hyvissä ajoin ennakkomyynnistä, ja se toimitettiin sähköpostiin.

Kevään aikana ohjeistusta tuli lisää, ja siellä muun muassa kerrottiin, että lippu itsessään ei oikeuta sisäänpääsyyn vaan se pitää vielä aktivoida. Kun sain Rockfestin sivuilta tiedon, että aktivointi on auki, kävin luomassa itselleni PlayPass-tilin. Lipusta täytettiin numerosarja verkkosivulla ja lippu aktivoitiin.

Tämän jälkeen tili oli käytettävissä ja sinne pystyi siirtämään rahaa ranneketta varten. Rockfestin Facebook-keskustelusta olen lukenut myös vähemmän onnistuneita aktivoimisia eri lipputoimittajien kanssa, mutta käsittääkseni organisaatio on näitä ratkonut teknisen tuen kanssa ja lippuja on saatu aktivoitua onnistuneesti käyttöön myös ennakkoon.

Seuraavana oli vuorossa itse ranneke. Tilasin sen ennakkotoimituksena, ja eräänä päivänä se Postin välityksellä postilaatikkoon tulikin.

Rannekkeen mukana tuli vielä seikkaperäinen ohjeistus sen käyttöönotosta. Teknisenä nörttinä ohjeita en tietenkään lukenut vaan suuntasin omalle PlayPass-tililleni, jossa odotti tyhjä kenttä rannekkeen liittämistä varten. Täytin rannekkeen numerosarjan (kokeilin ensin kahdesta numerosarjasta lyhyempää huonolla menestyksellä) ja tämän jälkeen ranneke oli liitetty PlayPass-tiliin ja käyttövalmis.

Mikäli kaikki palvelut olisivat olleet kerralla auki ja ranneke saatavilla, kokonaisuuteen olisi luultavasti mennyt ehkä 5-10 minuuttia. Prosessi on siis hyvin yksinkertainen, kunhan noudattaa ohjeita. Olen kuullut myös huonommin onnistuneita “parituksia”, eivätkä ilmeisesti kaikki ennakkoon tilatut rannekkeetkaan löytäneet omistajiaan ajallaan ennen festivaalia.

Tämän lisäksi jonkin verran harmitusta on vieraiden keskuudessa aiheuttanut että kaikkia lisäpalveluja, esimerkiksi leirintäalueen majoituslippuja tai bussilippuja, ei ennakkopuheista huolimatta ollut mahdollista liittää rannekkeeseen ennen festivaalia, vaan liitos pitää tehdä paikan päällä.

Olen ymmärtänyt, että informaation määrä on ollut osalle ihmisistä liian vähäistä ja informaatiota on jaettu vähän sekalaisesti milloin Rockfestin kotisivuilla, milloin Facebookissa. Tässä olisi selkeästi parantamisen paikka, ja kaikki informaatio pitäisi olla yhdessä paikassa helposti saatavilla väärinkäsitysten välttämiseksi.

Testiryhmäämme kuului kolme eri ranneketta.

Kaksi ennakkoon tilattua ja aktivoitua sekä yksi lippu, joka vaihdettiin rannekkeeseen portilla. Portilla vaihdettu ranneke toimi aktivoinnin jälkeen moitteettomasti ja käyttövaraa lisättiin nopeasti latauspisteellä. Ryhmämme kolmannella jäsenellä oli kuitenkin ongelma, ja jostain syystä aikaisemmin aktivoitu ranneke kieltäytyi yhteistyöstä sisäänpääsyn yhteydessä.

Tämän asian henkilökunta sai korjattua muutamassa minuutissa. Ranneke vaihdettiin uuteen ja kytkettiin lippuun. Huomionarvoista tässä on se, että vaihto ei olisi ollut mahdollista, mikäli lippuja ei olisi ollut mukana. Joten vaikka ranneke olisi aktivoitu ja yhdistetty ennakkoon, liput kannattaa silti pitää mukana esimerkiksi sähköisessä muodossa kaiken varalta.

Uuden rannekkeen numerosarja piti käydä päivittämässä PlayPass-tilille ja alkuun se näkyi vähän erikoisesti kytkettynä, mutta toimi kuitenkin ongelmitta. Seuraavana päivänä tilin näkymä oli jälleen normaali.

Maksaminen rannekkeilla on nopeaa.

Omalla kohdallani en ole kokenut minkäänlaisia vaikeuksia missään vaiheessa: sisäänpääsy on ongelmatonta, rannekemaksu toimii nopeasti ja ostojen yhteydessä henkilökunta aina vilauttaa maksulaitteesta jäljellä olevan saldon, jotta vierailija pysyy kärryillä tilillään olevista varoista.

Maksaminen on helppoa, koska kaikki palvelupaikat käyttävät vain ja ainoastaan yhtä järjestelmää. Käteisellä ei festivaaleilla voi ostaa mitään. Ranneke kestää vesisadetta, uimista sekä saunomista ja on todella kevyt maksuväline.

Varojen lisääminen rannekkeelle onnistuu usealla tavalla, paikan päällä on erillinen latauspiste jossa varoja voi lisätä pankkikortilla.

Prosessi on aivan normaali pankkikorttimaksu, ja saldo on välittömästi maksun jälkeen käytettävissä. Kaikkien ostosten maksukuitit päivittyvät omalle PlayPass-tilille siististi järjestyksessä, mikä on mielestäni yksi tämän järjestelmän ehdottomasti parhaista puolista. Kaikkien ostosten kuitit ovat varmassa tallessa, niitä on helppoa tarkastella ja käyttää esimerkiksi kirjanpitoon.

Yleisön viihtyvyydestä päätellen kaikki on toiminut pääasiassa oikein mainiosti. Selkeästi on havaittavissa että yleisömäärään suhteutettuna jonoja ei pääse juurikaan syntymään, koska maksujärjestelmä on yksinkertainen. Vaikka jotain yksittäisiä ongelmia toki on, järjestäjä on niitä nopeasti ratkonut. Alueella on info-pisteiden lisäksi erillisiä ongelmanratkaisupisteitä siellä täällä. Niissä voi selvittää mitä tahansa kokemaansa järjestelmään liittyvää ongelmaa.

Järjestelyt ja maksujärjestelmä toimivat kaikkinensa omalta kohdaltani todella hyvin, eikä muidenkaan ryhmämme jäsenten rannekkeissa ole ollut alun pienen nikottelun jälkeen mitään ongelmia, olipa ostos sitten kuppi kahvia tai t-paita. Kyllä näillä kelpaa juhlia ja itse toivon että tästä tulisi uusi normaali käytäntö kaikissa suuremmissa yleisötapahtumissa.

Kirjoittaja on Karjalaisen teknologinen kehityspäällikkö.