Alkoholijuomien matkustajatuonti romahti reilulla viidesosalla 79,4 miljoonasta litrasta 61,8 miljoonaan litraan, ja sataprosenttiseksi alkoholiksi muutettuna pudotus oli jo lähes neljäsosan suuruinen, 8,3 miljoonasta litrasta 6,4 miljoonaan litraan.

THL on tilastoinut alkoholin matkustajatuontia vuodesta 2004. Tuoreen kyselytutkimuksen tarkastelujakso oli toukokuusta 2017 huhtikuuhun 2018.

– Kevääseen 2017 asti matkustajatuonti oli nousussa, mutta sitten se on kaiken kaikkiaan vähentynyt. Viron tuonti on laskenut, ja se johtuu osittain siitä, että siellä on säännönmukaisesti korotettu alkoholiverotusta vuosittain. Kun hintaero on kaventunut, alkoholin tuontiin ulkomailta ei ole ollut samanlaista motiivia, kertoo THL:n erikoistutkija Thomas Karlsson.

Kaikesta matkailijoiden Suomeen vuonna 2017 tuomasta alkoholista yli 70 prosenttia ostettiin Virosta ja sinne meneviltä laivoilta.

Olut käy yhä kaupaksi

Viro on kiristänyt alkoholiverotustaan kolmeen otteeseen puolentoista viime vuoden aikana. Eniten hintaa lyötiin oluelle, jonka valmisteveroa korotettiin ensin 10 prosenttia, sitten 70 prosenttia ja viimeksi 9 prosenttia helmikuussa 2018.

Veronkorotuksista huolimatta kaikesta matkustajien tuomasta alkoholista lähes puolet on yhä olutta. Sen matkustajatuonti pieneni vajaalla viidesosalla 35,8 miljoonasta litrasta 28,9 miljoonaan litraan.

Karlssonin mukaan yhä harvempi matkailija tuo alkoholia ulkomailta, ja ne, jotka tuovat, tuovat aiempaa pienempiä määriä. Tämänvuotiseen kyselyyn vastanneista 55 prosenttia ei tuonut lainkaan alkoholia edelliseltä matkaltaan. Vuonna 2004 sama luku oli 35 prosenttia, eli kaksi kolmasosaa ulkomaanmatkailijoista palasi kotiin alkoholipitoisten tuliaisten kanssa.