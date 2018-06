Tukes varoittaa lasten vanhempia: "Ostaja ei välttämättä ymmärrä tilaavansa vaarallista kemikaalia"

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto tiedottaa, että sen tietoon on tullut tapauksia, joissa lapset ovat ostaneet EU:n ulkopuolisista verkkokaupoista booraksia liman tekoa varten. Lapset ovat myös myyneet kemikaalia eteenpäin kavereilleen somekanavissa. Tukes muistuttaa, että booraksi on vaaralliseksi luokiteltu kemikaali, jota ei saa myydä kuluttajille EU-alueella.

Booraksi on EU:ssa luokiteltu lisääntymiselle vaaralliseksi aineeksi. Eläinkokeissa on todettu, että booraksille altistuminen saattaa heikentää hedelmällisyyttä tai vaurioittaa sikiötä. Limaleikeissä lasten iho on kosketuksissa kemikaaliin pitkiäkin aikoja, kun limaa muokataan ja vatkataan käsissä.

- EU:n ulkopuolisissa verkkokaupoissa myynnissä olevissa kemikaaleissa ei Tukesin havaintojen mukaan useinkaan ole EU:ssa vaadittavia varoitusmerkintöjä, jotka kertovat kemikaalin vaarallisuudesta terveydelle ja kemikaalin turvalliseen käyttöön liittyvistä ohjeista. Tuotteen ostaja ei siis välttämättä ymmärrä tilaavansa vaarallista, EU-alueella vain ammattikäyttöön rajattua kemikaalia, Marilla Anttila Tukesista kertoo.

Syöpää aiheuttavia, perimää vaurioittavia ja lisääntymiselle vaarallisia eli CMR-luokiteltuja kemikaaleja ei saa tuoda maahaan kuluttajakäyttöön. Eli näitä kemikaaleja ei saa tilata edes omaan käyttöön, eikä näin ollen myydä tai jakaa eteenpäin, Tukes täsmentää.

Tukes suosittelee, ettei limamassojen tekemiseen käytetä terveydelle vaaralliseksi luokiteltuja kemikaaleja. Vaaralliseksi kemikaalin tunnistaa pakkauksista löytyvistä varoitusmerkinnöistä.

Vältä limalaboratoriossa näitä aineita:

Booraksi. Luokiteltu lisääntymiselle vaaralliseksi kemikaaliksi. Kemikaalia ei saa olla myynnissä kuluttajille EU:n alueella.

Boorihappo. Kemikaalia löytyy pieniä pitoisuuksia esimerkiksi piilolinssinesteistä. Boorihappo on myös luokiteltu lisääntymiselle vaaralliseksi kemikaaliksi.

Muut kodin vaaralliset kemikaalit, joissa on varoitusmerkkejä.

Suosi näitä:

Ruuanvalmistukseen käytettävät aineet, kuten perunajauho, maissitärkkelys, jogurtti, vesi ja elintarvikeväri.

Kaupoissa myytävät lelut, kuten limat, eivät saa aiheuttaa ihmisten terveydelle haittoja, jotka johtuvat kemikaaleille altistumisesta. Esimerkiksi booraksin ja boorihapon käyttö leluissa on rajoitettu.

Lähde: Tukes