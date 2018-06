Iso kasa rikossyytteitä nostettiin kuuden yhtiön ravintolatoimintaa vastaan - ravintola myös Joensuussa

Oulussa kihlakunnansyyttäjä on nostanut syytteet asiassa, joka liittyy kuuden yhtiön nimissä harjoitettuun ravintolatoimintaan. Ravintolat ovat toimineet Oulussa, Rovaniemellä, Jyväskylässä, Tampereella ja Joensuussa.

Syytteet on nostettu viittä henkilöä vastaan ja syytekohtia on yhteensä 22. Rikosnimikkeinä ovat kiskonnantapainen työsyrjintä, törkeä velallisen epärehellisyys (2 kpl), törkeä kirjanpitorikos (5 kpl), törkeä veropetos (3 kpl), törkeä rahanpesu, rekisterimerkintärikos (6 kpl), veropetos, kirjanpitorikos, törkeä petos ja petos.

Iltalehden mukaan kyseessä on niin sanottu pizzamafia-tapaus. Poliisi luonnehti esitutkinnan aikana ravintolatoimintaa harjoittaneen turkkilaistaustaisen suvun toimintaa mafiatyyppiseksi. Suku on poliisin mukaan pyrkinyt estämään muita perustamasta pizzerioita heidän lähelleen. Tähän on kuulunut uhkailua ja väkivaltaa.

Kaikki vastaajat ovat kiistäneet syyllistyneensä esitutkinnassa olleisiin rikoksiin.

Haastehakemus on toimitettu Oulun käräjäoikeuteen.