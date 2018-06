Yön uutiskooste: MV-julkaisun toimia puidaan käräjäoikeudessa, Trump reagoi Robert De Niron gaalapuheisiin

Vuonna 2020 vapaasti vastaanotettavat antenniverkkojen tv-kanavat siirtyvät kokonaan uuteen lähetystekniikkaan. Jos vastaanottimesta silloin puuttuu DVB-T2-viritin, katsottavaksi jää vain lumisadetta.

Viestintävirasto on avannut verkkosivun, jonka avulla voi arvioida, näkyvätkö kanavat omassa televisiossa myös uudella vuosikymmenellä.

Torstain vastaisena yönä voi tulla hallaa - poutainen sää jatkuu koko maassa



Viikonlopun lähestyessä lämpötilat kohoavat hiljalleen koko maassa, Ilmatieteen laitokselta kerrotaan.

Keskiviikkona sää on pääosin poutainen, vaikka Keski-Suomessa ja Pohjois-Lapissa voi tulla heikkoja sadekuuroja. Lämpötilat vaihtelevat lounaan 19 asteesta Pohjois-Lapin viiteen asteeseen.

Torstain vastaisena yönä korkeapaine tuo hallaa ja jopa yöpakkasia Suomenselälle maan keskiosiin.

Torstaina päivällä pohjoisessa lämpötilat nousevat 10–15 asteeseen ja etelässä 20 asteen paremmalle puolen.

Rajavartiolaitoksen tuleva päällikkö Lännen Medialle: Itämerellä sattuvan suuronnettomuuden riski on kasvanut



Itämerellä sattuvan suuronnettomuuden riski on kasvanut, arvioi Rajavartiolaitoksen uudeksi päälliköksi valittu kenraalimajuri Ilkka Laitinen Lännen Medialle.

Rajavalvontaan liittyvissä uhkaskenaarioissa on puhuttu viime vuosina muun muassa Suomen itärajan tapahtumista ja monimuotoisista hybridiuhista. Rajavartiolaitoksen päällikkönä syyskuussa aloittavan Laitisen mukaan yksi suuri riski on kuitenkin vielä se, että Suomenlahdella sattuu suuronnettomuus.

Läheltä piti -tilanteita on viime vuosina nähty Itämerellä sen verran, ettei Rajavartiolaitos katso kehitystä hyvällä, Lännen Media kirjoittaa.

MV-julkaisun toimia aletaan puida käräjäoikeudessa



Helsingin käräjäoikeus alkaa käsitellä tänään MV-julkaisun perustaja Ilja Janitskinin syytteitä. Useita päiviä kestävä oikeudenkäynti alkaa Ylen toimittaja Jessikka Aron epäiltyä vainoamista ja törkeitä kunnianloukkauksia koskevalla käsittelyllä. Samassa kokonaisuudessa ovat syytettynä Janitskinin lisäksi Venäjä-yhteyksistään tunnettu dosentti Johan Bäckman ja kolmas henkilö. Lännen Median mukaan Aro vaatii MV:n tekijöiltä yli 100 000 euron korvauksia järjestelmällisestä mustamaalauskampanjasta.

Yksi juttukokonaisuuden asianomistajista, mediayhtiö Sanoma on STT:n suurin omistaja.

Presidentti Niinistö avaa Helsingin ilmastohuippukokouksen



Helsingissä pidetään tänään ilmastohuippukokous, jonka avaa presidentti Sauli Niinistö. Kokouksessa keskustellaan siitä, miten Suomi ja Eurooppa voisivat hillitä ilmastonmuutosta nykyistä vauhdikkaammin.

Huippukokouksen järjestävät Sitra, Ilmastopaneeli ja Ulkopoliittinen instituutti, ja siihen osallistuu yli 500 vierasta.

Tapahtuman yksi pääpuhuja on Pariisin ilmastokokouksen puheenjohtaja, Ranskan perustuslakineuvoston puheenjohtaja ja entinen pääministeri Laurent Fabius.

KCNA: Pohjois-Korean johtaja Kim hyväksyi Trumpin vierailukutsun Yhdysvaltoihin



Pohjois-Korean hallinnon äänitorvena toimivan KCNA-uutistoimiston mukaan Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un on hyväksynyt Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin kutsun Yhdysvaltoihin. KCNA:n mukaan Kim lisäksi kutsui Trumpin Pohjois-Koreaan, kun johtajat tapasivat tiistaina Singaporessa.

Kim ja Trump allekirjoittivat Singaporessa sopimuksen, jossa he sitoutuvat lavein sanakääntein edistämään Korean niemimaan rauhaa. Pohjois-Korea lupasi jälleen kerran sitoutua ydinaseettomuuteen, jonka vastineeksi Yhdysvallat lupasi sille turvatakuut. Yhdysvallat myös lupasi lopettaa yhteiset sotaharjoitukset Etelä-Korean kanssa. (Lähde: AFP)

Kotimatkalle lähtenyt Trump: Tulin erinomaisesti toimeen Kim Jong-unin kanssa



Yhdysvaltain presidentti Donald Trump tviittasi myöhään tiistaina Suomen aikaa suuntaavansa "takaisin kotiin Singaporesta todella upean vierailun jälkeen". Hänen mukaansa tapaamisessa Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin kanssa saatiin aikaiseksi paljon edistystä Pohjois-Korean ydinaseriisunnan suhteen.

Trump myös tviittasi tulleensa erinomaisesti toimeen Kimin kanssa.

Trump reagoi Robert De Niron gaalapuheisiin - "Saanut liian monta iskua päähän"



Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on kritisoinut Twitterissä näyttelijä Robert De Niroa. Trumpin mukaan De Niron älykkyysosamäärä on alhainen ja näyttelijä on saanut liian monta iskua päähänsä oikeilta nyrkkeilijöiltä elokuvissa.

Pitkän linjan näyttelijä De Niro haistatti Trumpille pitkät New Yorkissa sunnuntaina järjestetyssä teatterialan Tony-gaalassa.

Asiasta uutisoi muun muassa CNN, jonka mukaan Trump julkaisi De Niroa -koskevat tviittinsä lentäessään Singaporesta takaisin Yhdysvaltoihin.

Yhdysvaltojen Haley haluaa YK:n yleiskokouksen tuomitsevan Hamasin toimet



Yhdysvaltojen YK-lähettiläs Nikki Haley vaatii, että YK:n yleiskokouksen päätöslauselmaluonnoksessa tuomitaan myös Hamasin toimet Israelia vastaan. Hayleyn mukaan nykyinen päätöslauselmaluonnos on epätasapainoinen.

Yleiskokouksen päätöslauselmaluonnoksessa tuomitaan Israelin ja palestiinalaisten toimet, mutta Hamasia ei mainita.

Haley sanoo lähettiläille lähettämässään kirjeessä, että Yhdysvallat esittää, että Hamasin iskut Israelia vastaan ja väkivaltaan yllyttäminen Gazan rajalla tuomitaan.

YK:n yleiskokouksen on määrä äänestää päätöslauselmasta keskiviikkona. (Lähde: AFP)

Liittovaltion tuomari linjaa: AT&T ja Time Warner saavat yhdistyä



Yhdysvalloissa liittovaltion tuomari on hyväksynyt teleyhtiö AT&T:n ja mediajätti Time Warnerin fuusion. Tuomarin mukaan Yhdysvaltojen hallinto ei ole pystynyt todistamaan, että kauppa haittaisi kilpailua.

AT&T ostaa Time Warnerin noin 85 miljardilla dollarilla.

Yhdysvaltain oikeusministeriö nosti viime vuoden lopulla oikeusjutun estääkseen jättikaupan. Oikeusministeriön korkein kilpailulainsäädännön viranomainen sanoi tuolloin ministeriön vastustavan kauppaa, sillä se vahingoittaisi amerikkalaisia kuluttajia. (Lähde: AFP)



Jalkapallon MM-kisajärjestäjä 2026 ratkeaa tänään



Jalkapallon vuoden 2026 MM-lopputurnauksen järjestäjä ratkeaa tänään. Valinta tehdään Kansainvälisen jalkapalloliitto Fifan kongressissa.

Vastakkain ovat Yhdysvaltain, Kanadan ja Meksikon yhteishakemus sekä Marokon MM-hanke. Vaalissa äänioikeus on kaikilla 207:llä Fifan jäsenmaalla.

Meksiko on järjestänyt MM-turnauksen vuosina 1970 ja 1986 ja Yhdysvallat 1994.

Vuoden 2022 MM-kisoja isännöi Qatar.