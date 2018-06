Korhonen Yhtiöt Oy lahjoittaa Itä-Suomen yliopiston kauppatieteelliseen koulutukseen 150 000 euroa

Joensuulainen perheyhtiö Korhonen Yhtiöt Oy lahjoittaa Itä-Suomen yliopistolle toistamiseen vuoden sisällä. Yhtiö teki 25 000 euron lahjoituksen yliopistolle vuosi sitten päättyneen yliopiston varainhankintakampanjan puitteissa. Uusi lahjoitus kohdentuu kauppatieteelliseen koulutukseen ja se on suuruudeltaan 150 000 euroa.

Kauppaneuvos, toimitusjohtaja Pertti Korhonen kertoo, että Korhonen Yhtiöt Oy päätti lahjoittaa Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampuksen kauppatieteiden laskentatoimen opetuksen kehittämiseksi 150 000 euroa, kun yritys täytti toukokuussa 60 vuotta.

– Yrityksemme oli mukana myös silloin, kun kauppatieteiden opetusta käynnistettiin aikoinaan Joensuun yliopistossa. Henkilökohtaisesti osallistuin myös silloisen kauppatieteiden tiedekunnan ja yrittäjien yhteisen kehittämistyöryhmän toimintaan.

Varadekaani, professori Matti Turtiainen kertoo, että lahjoitus mahdollistaa parhaalla mahdollisella tavalla Itä-Suomen yliopiston kauppatieteiden laskentatoimen kehittämisen.

– Useissa tutkimuksessa ja selvityksissä laskentatoimen osaamisen puute on ollut merkille pantavaa erityisesti pien- ja keskisuurissa yrityksissä. Tämä on tullut esille myös lukuisissa yritysten ja muiden elinkeinoelämän toimijoiden kanssa käydyissä keskusteluissa. Toisaalta samaan aikaan on myös ollut alueella laskentatoimen opetuksessa ja tutkimuksessa osaamisvaje.

– Olen iloinen ja otettu tavasta, jolla alueen yritykset ovat tukeneet kauppatieteitä. Perheyhtiö Korhonen Yhtiöt Oy:n lahjoitus on mieluinen ja tärkeä lisä kauppatieteiden kehittämisessä, Turtiainen toteaa.