Kuva: Pihtojen piinaaja selvillä, kasvintuhoojasieni tunnistettu Kymenlaaksossa

Kymenlaaksossa harmaapihtoja vaivaava kasvintuhooja on tunnistettu Neonectria neomacrospora -sieneksi.

Luonnonvarakeskuksen mukaan kasvintuhooja eristettiin Mustilan arboretumin harmaapihdoista, joilla tautiin viittaavia oireita on esiintynyt jo 1980-luvulta lähtien.

- Tähän mennessä alueen muissa pihta- ja puulajeissa ei ole havaittu merkkejä korotaudista. Sieni tunnistettiin DNA-analyysin avulla, tiedotteessa kerrotaan.

N. neomacrospora on läheistä sukua kuusen mustakoroa aiheuttavalle Neonectria fuckeliana -sienelle, joka on viime vuosina yleistynyt voimakkaasti ja vahingoittanut kuusen taimikoita maan pohjoista osaa lukuun ottamatta ympäri Suomea.

Luonnonvarakeskuksen Suonenjoen kasvihuoneilla tehdyissä kokeissa on kartoitettu Suomesta eristetyn sienikannan taudinaiheuttamiskykyä nuorilla puuntaimilla.

– Koeolosuhteissa useille pihtalajeille sekä myös metsäkuuselle on todettu kehittyvän tautioireita sienialtistuksen johdosta. Neonectria neomacrospora -sienen esiintymisalueiden sekä luonnossa esiintyvän isäntäkasvikirjon kartoittaminen Suomessa on alkamassa, tutkija Anne Uimari kertoo tiedotteessa.

Nyt eristetty pihdan kasvintuhooja on tunnettu tuhonaiheuttaja Pohjois-Amerikassa ja viime vuosina se on yleistynyt myös muun muassa Norjassa ja Tanskassa aiheuttaen vakavaa tuhoa useille pihtalajeille. Sieni on Euroopan ja välimerenmaiden kasvinsuojelujärjestön EPPO:n erityistä huomiota vaativien, mahdollisten kasvinterveyttä uhkaavien tuhoojien listalla, Luke toteaa.