Tutkimus: Metallihiukkaset aiheuttavat tulehdusreaktion hitsaajalla - "Merkitystä ei pidemmällä aikavälillä tiedetä"

Tutkimuksen mukaan hitsaajilla ja levysepillä veren tulehdusmerkkiaineiden pitoisuusmuutokset työpäivän ja hitsausaltistuskokeiden aikana olivat lieviä, mutta koko elimistöä koskevia, Itä-Suomen yliopiston tiedotteessa kerrotaan.

Järvelän väitöstutkimuksessa arvioitiin ja mitattiin työperäistä hiukkasaltistumista sekä hitsaustyöpaikoilla, että ferrokromin ja ruostumattoman teräksen tuotantoketjussa.

Tiedotteen mukaan hitsaustyöpaikoilla mitatut hiukkaspitoisuudet olivat korkeampia hitsaajilla kuin levysepillä.

- Levysepäntyötä tekevät eivät kuitenkaan käyttäneet hengityksensuojaimia, joten heillä hiukkasaltistuminen voi olla jopa suurempaa raitisilmasuojainta käyttäviin hitsaajiin verrattuna.

Ferrokromin ja ruostumattoman teräksen tuotannossa altistuminen hiukkasille oli voimakkainta tuotantoketjun alkupäässä. Tuotantoketjun lopussa altistuminen oli vähäisintä.

Tiedotteen mukaan tuotantotyöntekijöiden henkilökohtaiseen altistumiseen vaikutti merkittävästi se, että työajasta noin 85 prosenttia vietetään valvomohuoneissa, joissa hiukkasten pitoisuudet olivat pääsääntöisesti samaa tasoa kuin tavallisissa toimistoympäristöissä.

Väitöstutkimuksen perusteella altistuminen metalleja sisältäville hiukkasille hitsaus- ja levysepän työssä aiheuttaa lievää äkillistä tulehdusta työpäivän aikana, mutta sen merkitystä pidemmällä aikavälillä ei tiedetä.

- Altistumista metallihiukkasille tulisi vähentää käyttäen työhygieniaa parantavia hallintakeinoja hitsaustyöympäristöjen lisäksi kaikissa muissakin työympäristöissä, joissa altistuminen on todettu tai todennäköistä, tiedotteessa todetaan.

Järvelän ympäristötieteen alan väitöskirja Metal workers' occupational exposure to particles and its effects on inflammation markers and pulmonary function tarkastetaan Itä-Suomen yliopiston luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnassa Kuopion kampuksella 16. kesäkuuta.