Luonnonkukkien päivää vietetään sunnuntaina - metsätähti on tämän vuoden kukka

Luonnonkukkien päivää vietetään jälleen tulevana sunnuntaina 17. kesäkuuta. Kukkaretkiä järjestetään eri puolilla Suomea ja muissa Pohjoismaissa, sillä tapahtuma on yhteispohjoismainen.

Tämänkertaisena teemakasvina on metsätähti, mutta toki luonnonkukkien päivänä tutustutaan muihinkin lajeihin.

Pohjois-Karjalassa luonnonkukkien päivänä järjestetään Suomen luonnonsuojeluliiton mukaan retkiä neljällä paikkakunnalla.

Enossa retkeillään kello 12-15. Kohteena on Karhunsalon metsäinen suoalue lähellä kirkonkylää. Osanottajia pyydetään tulemaan kello 12:ksi Valde ja Marjut Hassisen pihalle Uimaharjuun vievän tien varressa. Järjestäjänä toimii Enon luonnonystävät ry.

Joensuusta lähdetään etsimään luonnonkukkia Pärnävaaralle. Kokoontuminen on Pärnävaaran hiihtokeskuksella kello 12, ja alustavasti tapahtuman arvellaan kestävään maksimissaan kello 16:een asti. Tilaisuuden järjestää Joensuun seudun luonnonystävät ry.

Kiteellä suunnataan Kiteenlahden Partalanmäelle, joka rinneniittyineen ja ketoineen on arvokas perinnemaisemakohde. Kokoontuminen on Partalan portin luona osoitteessa Havukkalanmäentie 32 kello 12. Tilaisuus kestää noin kaksi tuntia.

Kiteen tapahtumasta vastaa Keski-Karjalan Luonto ry. Oppaina retkellä ovat Kari Antikainen, Pirjo Rinne ja Tupu Vuorinen.

Valtimolla kohteena on Yläpihan tila Peri-Sivakassa. Kokoontuminen on kello 13 kesäkahvilan pihassa, ja tilaisuus kestää kello 15:een saakka. Järjestäjänä on Ylä-Karjalan luonnonystävät ry.