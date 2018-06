Suomi kohtaa Bulgarian Kultaisen liigan välierässä

Suomen naisten lentopallopallomaajoukkue hakee paikkaa Euroopan Kultaisen liigan loppuotteluun torstaina, kun Budapestissa pelattavassa lopputurnauksessa vastaan asettuu Bulgaria. Toisessa välierässä kohtaavat Unkari ja Tshekki.

– Bulgaria on kova hyökkäysjoukkue, mihin yritämme löytää aseita. Oma syöttö on pysyttävä riittävän vaikeana. Lisäksi ne pallot, joihin saamme torjuntakosketuksia, on pelattava hyvin, päävalmentaja Tapio Kangasniemi toteaa tiedotteessa.

– Sivullisten veikkauksissa Bulgaria on varmaan suosikki, mutta onneksi lentopallopelin voitto ei tule ikinä tuurilla. Paristasadasta pallosta pitää yleensä voittaa vähän yli puolet – niistä mekin lähdemme taistelemaan.

Alkulohkon päätöspelissä nilkkansa loukannut hakkuri Piia Korhonen ei pelaa. Tilalle on otettu keskipelaaja Yasmine Madsen.

Finaali ja pronssipeli pelataan perjantaina.