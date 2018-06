Liikenneturva selvitti: Suomalaiset pitävät yhtä liikkujaryhmää kohteliaimpana

Valtaosa suomalaisista kokee, että toista kohtaan tulee liikenteessä olla erittäin kohtelias, tiedotteessa kerrotaan.

Liikenneturva kysyi suomalaisilta, kuinka kohtelias tulee olla liikenteessä autolla, jalan tai polkupyörällä kulkiessa.

- Liikenteeseen verrattuna kohteliaampaa käyttäytymistä edellytettiin työhaastattelussa, puhutellessa vanhempia ihmisiä tai perheenjäseniä sekä työpaikalla ja kaupassa.

Vaikka valtaosa kokee, että liikenteessä liikkuessa tulee toisia kohtaan olla erittäin kohtelias, selvästi tätä harvempi kuitenkin kokee toisten käyttäytyvän liikenteessä kohteliaasti, Liikenneturvasta kerrotaan.

Kävelijöitä pidetään liikkujaryhmistä kohteliaimpana.

- Liikenteessä liikkuminen on jatkuvaa vuorovaikutusta toisten tienkäyttäjien kanssa. Määritelmällisesti kohteliaisuus on toimintaa, joka perustuu siihen, miten vuorovaikutuksen toinen osapuoli odottaa itseään kohdeltavan. Liikenteessä tämä on yksinkertaisesti toisen huomioonottamista: toimimista sääntöjen mukaan, viestimistä omista aikeista esimerkiksi käännyttäessä ja pysähtymistä suojatien eteen. Ihan jokapäiväisiä perusjuttuja, Liikenneturvan suunnittelija Jyrki Kaistinen korostaa.

Suomalaisten mielipiteitä ja kokemuksia liikenteestä selvitettiin kyselytutkimuksella joulukuussa 2017. Kyselyn toteutti Liikenneturvan toimeksiannosta Kantar TNS Oy. Vastanneita oli yhteensä 1530 henkilöä, joista autoilijoita oli 1212 eli 79 prosenttia, tiedotteessa ilmoitetaan.