Rautatieasemien näyttötauluissa otetaan pian koekäyttöön uusi ominaisuus - Näin muutos näkyy matkustajille

Jos juna on myöhässä, sen mahdollisesta lähtöajasta on yleensä arvio. Joissakin tilanteissa on kuitenkin mahdotonta arvioida, milloin juna pääsee lähtemään, tiedotteessa kerrotaan.

- Junan tuntematon lähtöaika on näkynyt aikaisemmin näyttötauluissa siten, että arvioitua lähtöaikaa on siirretty eteenpäin muutaman minuutin välein. Muutoksen myötä pystymme tarjoamaan matkustajille paremmin tietoa junien lähtöajoista, ylitarkastaja Kimmo Turunen Liikennevirastosta toteaa.

Miten muutos näkyy matkustajille? Jos juna on myöhässä ja sen lähtöajasta ei ole arviota, lähtöajan sijaan näyttötaululla näkyy kysymysmerkki.

Jos juna on myöhässä, mutta lähtöajasta on arvio, näytetään aikataulun mukaisen lähtöajan vieressä arvio lähtöajasta.

Jos juna lähtee aikataulun mukaisesti, lähtöajassa näkyy vain yksi kellonaika, Liikennevirasto kertoo.