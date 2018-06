Oppositio vaati eduskunnan kyselytunnilla pääministeri Juha Sipilää (kesk.) tilille tämän sote-uudistusta koskevista puheista.

Tunteita kuumensi jälleen niin sanottu EU-notifikaatio, jolla pyrittäisiin selvittämään, onko sote-uudistukseen sisältyvä valinnanvapausmalli ristiriidassa EU:n valtiontukisääntöjen kanssa.

Sipilä sanoi edellisellä kyselytunnilla, että EU-komissiosta on virkamiestasolla kerrottu, että "he eivät ota tätä asiaa käsittelyyn" ja "älkää jättäkö hakemusta".

SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne tivasi Sipilältä, puhuiko hän viime viikolla totta. Rinne viittasi Helsingin Sanomien uutiseen, jossa kyseenalaistetaan Sipilän väite. Lehden lähteen mukaan komissio ei koskaan suosittele notifioinnin tekemättä jättämistä.

Sipilä piti kiinni siitä, että oli antanut eduskunnalle oikeaa tietoa. Hän sanoi viitanneensa hallituksen epävirallisiin keskusteluihin komission virkamiesten kanssa.

– Yksiselitteinen vastaus on tullut: toivomus, että emme jättäisi hakemusta.

Hallituksen puolesta asiaa ovat selvittäneet työ- ja elinkeinoministeriön ylijohtaja Pekka Timonen ja valtiovarainministeriön valtiosihteeri Martti Hetemäki.

Varmuutta vaikea saada etukäteen

Kiista koskee sitä, voiko hallitus varmistaa etukäteen, onko sen esittämä malli julkisten ja yksityisten palveluntuottajien keskinäisestä kilpailusta EU:n kilpailusääntöjen mukainen. Komissiosta on vastattu hallitukselle, että sen tehtävänä on käsitellä vain tilanteita, joissa on perusteltu epäily kielletystä valtiontuesta. Tällaista epäilyä ei Sipilän mukaan ole olemassa, joten hallitus ei ole pitänyt EU-notifiointia tarpeellisena.

– Jos olisimme niin jääräpäisiä Suomessa, että kaikesta huolimatta jättäisimme virallisen notifikaation, totta kai komissio sen käsittelisi, Sipilä täsmensi.

– Heidän toivomuksensa on, että tällaiset asiat käsitellään kansallisesti. Meidän pitää nyt vaan ratkaista tämä sote täällä Suomessa ja tässä salissa.

Vasemmistosta arveltiin, että hallituksen haluttomuus EU-notifiointiin johtuu siitä, että kyse on liikaa aikaa vievästä prosessista, joka ei istu hallituksen kiireiseen sote-aikatauluun. Sipilä kiisti väitteen.

EU-notifikaation tarpeellisuus on annettu eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan arvioitavaksi.

– Moni asiantuntija ajattelee eduskunnassa, että ehkä rakennuslupa järjestelmälle pitäisi hakea heti, jotta ei kävisi niin, että kun talo saadaan valmiiksi, huomataan että rakennuslupaa ei ollut ja talo joudutaan purkamaan, sanoi valiokunnan puheenjohtaja Krista Kiuru (sd.).

Kiuru huomautti, että valiokunnalle on annettu vaikea tehtävä, koska hallitus on itsekin myöntänyt, että täyttä oikeusvarmuutta ei voi EU:sta etukäteen saada.