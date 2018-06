Yön uutiskooste: Sote-uudistuksen etenemiseen odotetaan lisätietoa, Turun puukkoiskusta tuomio

Oikeuden täytyy ottaa kantaa siihen, täyttääkö elokuinen veriteko laissa tarkoitetun terrorismirikoksen tunnusmerkistön ja onko kyse murhista vai tapoista ja niiden yrityksistä.

Puukottaja on kirjallisessa vastauksessaan myöntänyt teon tappoina ja tapon yrityksinä. Mies kertoi kuulusteluissa, että hän oli torilla tekemässä terroritekoa, mutta puolustuksen mukaan teot eivät täytä lain tarkoittamaa terroristista tarkoitusta.

Sote-uudistuksen etenemiseen odotetaan lisätietoa - hallituksen vastineen pitäisi valmistua



Sote-uudistuksen etenemisestä saadaan luultavasti tänään lisätietoa, kun hallitukselta odotetaan vastinetta perustuslakivaliokunnan antamiin moitteisiin. Eduskunnan perustuslakivaliokunta antoi pari viikkoa sitten lausunnon, jossa se vaati sote-uudistuksen valinnanvapausmalliin lukuisia korjauksia.

Hallitus toimittaa vastineen sosiaali- ja terveysvaliokunnalle, joka jatkaa sen perusteella lainsäädännön muokkaamista. Lopputuloksena syntyy mietintö, josta eduskunnan on määrä äänestää. Edessä on vielä niin paljon työtä, että äänestykset lykkääntyvät kesän yli.

Väyrysen erottamista kansalaispuolueesta aletaan puida oikeudessa



Helsingin käräjäoikeudessa aloitetaan tänään oikeudenkäynti, jossa konkaripoliitikko Paavo Väyrynen vaatii erottamistaan kansalaispuolueesta mitätöitäväksi. Väyrysen mukaan erottaminen oli laiton.

Kaksi kilpailevaa ryhmää katsoo edustavansa kansalaispuoluetta. Sekä puolueen nimenkirjoittaja Sami Kilpeläinen että Väyrynen katsovat olevansa puolueen puheenjohtajia.

Portugali ja Espanja kohtaavat iltapelissä



Jalkapallon MM-turnaus jatkuu tänään kolmella ottelulla.

Egypti kohtaa A-lohkon ottelussa Uruguayn Jekaterinburgissa kello 15 Suomen aikaa.

B-alkulohkossa pelataan kaksi ottelua. Marokon ja Iranin kamppailu alkaa kello 18 Pietarissa. Portugali ottaa Sotshissa mittaa valmentajaa vastikään vaihtaneesta Espanjasta kello 21.

Venäjän MM-turnaus huipentuu 15. heinäkuuta Moskovassa pelattavaan loppuotteluun.

Yhdysvaltalaismediat vierailivat entisessä tavaratalossa, jossa USA:n viranomaiset säilyttävät 1 400 siirtolaislasta



Yhdysvaltain viranomaiset ovat päästäneet maan mediat vierailemaan Texasin osavaltiossa sijaitsevassa säilytyskeskuksessa, jonne on majoitettu yli 1 400 luvatta maahan tullutta alaikäistä siirtolaista. Keskukseen sijoitetut siirtolaiset ovat tulleet maahan joko yksin tai joutuneet eroon vanhemmistaan.

Entisen ostokeskuksen tiloihin luodun säilytyskeskuksen ovet avattiin medialle sen jälkeen, kun demokraattisenaattori Jeff Merkleyltä oli evätty pääsy tiloihin aiemmin tässä kuussa. Senaattori oli halunnut tutustua säilytystiloihin sen jälkeen, kun oikeusministeri Jeff Sessions toukokuussa julisti uuden tiukan linjan, jossa laittomasti maahan tulevien vanhempien lapset otetaan pois näiden vanhemmilta.

Keskuksessa vieraili muun muassa CNN.

Senaattori McCain: Trumpin päätös lopettaa sotaharjoitukset Etelä-Korean kanssa on virhe



Yhdysvaltain republikaanisenaattori ja entinen presidenttiehdokas John McCain on arvostellut presidentti Donald Trumpia päätöksestä lopettaa yhteisten sotaharjoitusten pitäminen Etelä-Korean kanssa.

McCainin mukaan tarpeettomien ja vastikkeettomien myönnytysten tekeminen Pohjois-Korealle on Yhdysvaltain edun vastaista ja kehno neuvottelutaktiikka. Hänen mukaansa Trumpin hallinto "toistaa papukaijan lailla" Pohjois-Korean ja Kiinan propagandaa kutsumalla sotaharjoituksia provokaatioksi.

McCain on useasti aiemminkin kritisoinut Trumpia. (Lähde: AFP)

BBC: Pohjois-Korean valtionmedian kameroihin tallentui Trumpin kättelykömmähdys



Pohjois-Korean valtionmedia on hehkuttanut maan johtaja Kim Jong-unin ja Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin välistä tapaamista Singaporessa, näkyy BBC:n kokoamalta videolta. Valtionmedia muun muassa sanoo suuren johtajansa olleen matkalla, johon kukaan muu ei pystyisi.

Diktatuurin valtionmedioiden kameroihin tallentui myös presidentti Trumpin kömmähdys. Trump yrittää kätellä erästä Pohjois-Korean kenraaleista, joka kuitenkin tekee sotilastervehdyksen. Trump yrittää vastata tähän, jolloin kenraali ojentaa kätensä.

Jemenin ulkoministeri: Joukot eivät toistaiseksi etene avustuskuljetuksissa käytettyyn satamaan



Jemenin ulkoministerin Khalid al-Yamanin mukaan maan hallinnon puolesta taistelevat joukot eivät toistaiseksi etene Hodeidan kaupungin satamaan. Ministeri kommentoi asiaa torstaina sen jälkeen, kun YK:n turvallisuusneuvosto oli vaatinut, että satama täytyy pystyä pitämään auki avustuskuljetuksia varten.

Jemenin hallinnon joukot aloittivat keskiviikkona Saudi-Arabian johtaman liittouman tuella hyökkäyksen Hodeidan valtaamiseksi huthikapinallisilta.

Miljoonat ihmiset Jemenissä elävät nälänhädän partaalla. Kansainvälinen Punainen Risti ja YK ovat varoittaneet, että kaikenlaiset taistelut Hodeidassa lisäävät jemeniläisten kärsimystä. (Lähde: AFP)

Zimbabwen presidenttikisaan kelpuutettiin ennätykselliset 23 ehdokasta



Zimbabwessa ensi kuussa järjestettävissä presidentinvaaleissa on ennätyksellinen määrä ehdokkaita. Ehdokkaiksi kelvanneiden nimet torstaina julkaisseen vaalikomission mukaan ehdokkaita on kaikkiaan 23.

Joukossa on muun muassa maan nykyinen presidentti Emmerson Mnangagwa. Hän nousi eteläisessä Afrikassa sijaitsevan Zimbabwen presidentiksi marraskuussa sen jälkeen, kun maata liki 40 vuotta hallinnut Robert Mugabe syrjäytettiin.

Presidentinvaalit on määrä järjestää 30. heinäkuuta. (Lähde: AFP)

AT&T:n ja Time Warnerin megafuusio toteutui



Yhdysvaltalainen telekommunikaatioalan jättiläisyritys AT&T julkisti torstaina saattaneensa loppuun yritysfuusion media-alan suuryritys Time Warnerin kanssa.

Julkistus tapahtui kaksi päivää sen jälkeen, kun liittovaltion tuomioistuin oli sallinut yrityskaupan toteutumisen. Fuusiota vastusti presidentti Donald Trumpin hallinto, jonka mielestä se rikkoi kilpailulainsäädäntöä.

Kahden jättiläisyrityksen fuusion arvo on euroissa noin 73,5 miljardia. (Lähde: AFP)

Jeff Goldblum sai tähden Hollywoodin Walk of Famelle



Lukuisissa menestyselokuvissa mukana ollut yhdysvaltalaisnäyttelijä Jeff Goldblum on saanut tähden Hollywoodin kuuluisalle Walk of Famelle. Goldblumille myönnetyn kunnianosoituksen myötä Walk of Famella on nyt 2 638 tähteä.

65-vuotias Goldblum tunnetaan muun muassa elokuvista Jurassic Park ja Independence Day – Maailmojen sota. Hän oli mukana myös muun muassa Oscar-palkitussa Annie Hall -elokuvassa. (Lähde: AFP)