Kuvat: Hiki yhdistää Pohjois-Karjalan ja Venäjän virkamiehiä – ”Luotetaan siihen, että kaikki sujuu hyvin”

- Tänä päivänä pyöräilen Joensuusta Sortavalaan. Huomenna Sortavalassa on vähän matkailuun liittyvää seminaaria, ja illalla takaisin kotiin.

Kyseessä on Joensuun kaupungin, Kauppakamarin, Pohjois-Karjalan maakuntaliiton ja Riverian järjestämä sidosryhmien polkupyöräviesti. Viestin touhusta tekee se, että rajan takana pitäisi olla venäläisiä yrittäjiä ja virkamiehiä vastassa. Perillä Sortavalassa keskustallaan myös koulutuksesta.

- Sortavalaan on matkaa 140 kilometriä. Minulla ei ole henkilökohtaista käsitystä siitä, missä kunnossa reitin tiestö tulee olemaan. Se voi yllättää, polkupyöränsä selässä viihtyvä Joensuun kaupungin tapahtumapäällikkö Markku Pyykkönen sanoo.

- Minulla on käsitys, ettei rajaa saa normaalisti ylittää pyörällä. Voin olla väärässäkin, hän naurahtaa.

Rajanylityksestä on sovittu Rajavartiolaitoksen kanssa.

- Meidän pitäisi päästä rajan yli. Luotetaan siihen, että kaikki sujuu hyvin, kuntayhtymän johtaja ja rehtori Esa Karvinen Riveriasta tuumaa.

Rajan takana varmaa ovat ainakin illallis- ja seminaarilistat.

- Jalkapallon MM-kilpailut ovat alkaneet siellä, ja sanoivat, että jopa Sortavalassa saattaa olla järjestyshäiriöitä. Me emme ainakaan niitä aiheuta, Karvinen vakuuttaa.

Esa Karvinen arvelee, että hän polkupyöräili yhtä pitkän matkan viimeksi armeijassa.

Esimerkiksi Kauppisen pyöräilykunnon pitäisi olla rautaa. Hän polki 50-vuotissyntymäpäivälahjaksi saamallaan polkupyörällä kaikissa Josekin omistajakunnissa viime kesänä. Pisin reissu oli Juukaan.

Pyöräilysää on oiva ainakin aamulla. Luvassa on tosin hieman vastatuulta. Letkassa polkee päivän aikana parikymmentä henkilöä. Huoltoautoissa on vaihtomiehiä ja muun muassa suolakurkkuja.

- Yhteinen hiki yhdistää. Matkalla tulee monenlaista asiaa juteltua ja ehkä eri tavalla ja vapaammin, Karvinen kertoo.

Ensimmäinen tauko on Haavanpään risteyksessä ja toinen Tikkalassa. Ruokatauko on rajalla. Rajan takana pysähdykset ovat muun muassa Puikkolassa ja Ruskealassa. Majoittuminen on Piipun Pihassa.

Perillä pyöräilijöiden pitäisi olla perjantaina kello 18:n aikoihin. Kotimatka taitetaan lauantaina linja-autolla. Pyörät palaavat kotiin huoltoautojen kyydissä.

Karvisen mukaan tempauksesta voi kehkeytyä vuosittainen tapahtuma. Teema voi tosin vaihdella.