Lapsiin kohdistunut seksuaalirikosten kokonaisuus Joensuussa - Yksi uhreista on epäillyn lähipiiristä

Joensuun poliisi on kevään ajan suorittanut esitutkintaa rikoskokonaisuudessa, jossa epäillään useiden nuorten joutuneen seksuaalisen hyväksikäytön kohteeksi.

Esitutkinta kokonaisuuden osalta käynnistettiin 22. maaliskuuta, jolloin poliisi sai ilmoituksen kolmen asianomistajan osalta, rikoskomisario Simo Hämäläinen kertoo perjantaina.

Ilmoitus poliisille tuli toisen viranomaisen kautta, ja esitutkintatoimet käynnistettiin välittömästi.

Poliisi otti 24. maaliskuuta kokonaisuuteen liittyen kiinni 50-vuotiaan miehen, joka vangittiin 26. maaliskuuta Pohjois-Karjalan käräjäoikeudessa.

- Mies on edelleen vangittuna. Pohjois-Karjalan käräjäoikeus on lisäksi määrännyt miehen omaisuutta takavarikkoon 20 000 euron arvosta mahdollisten vahingonkorvausten turvaamiseksi, Hämäläinen kertoo.

Esitutkinnan perusteella vangittua miestä epäillään vuosien 2007-2018 välisenä aikana tapahtuneista törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä, kahdeksasta lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä sekä sukupuolisiveellisyyttä loukkaavien lasta esittävien kuvien hallussapidosta, salakatselusta sekä sukupuolisiveellisyyttä loukkaavien kuvien levittämisestä.

Asianomistajina kokonaisuudessa on yhteensä yksitoista, ja kaikki asianomistajat ovat 12-13-vuotiaita tyttöjä. Yksi tytöistä on rikoksesta epäillyn lähipiiristä ja muut asianomistajat ovat samasta kaveripiiristä, poliisi tiedottaa.

Esitutkinta kokonaisuuden osalta on nyt saatu valmiiksi, ja tapaus on siirtynyt syyteharkintaan. Syytteen nostamisen määräpäivä kokonaisuuden osalta on 20. kesäkuuta.