Sosiaali- ja terveysvaliokunta alkanee käsitellä hallituksen sote-vastinetta maanantaina, jolloin sen pitäisi saapua valiokuntaan. Sosiaali- ja terveysvaliokunnan valiokuntaneuvoksen Eila Mäkipään mukaan vastine tulee julkiseksi vasta sitten, kun asian käsittely saadaan valmiiksi valiokunnassa.

– Säännös on ihan selvä, Mäkipää sanoi.

Mäkipään mukaan asiakirjojen julkisuudesta vasta käsittelyn jälkeen on tehty poikkeuksia vain joidenkin julkisten kuulemisten yhteydessä, mutta muuten poikkeuksiin ei ole mahdollisuutta. Mäkipään mukaan ei ole sellaista säännöstä, joka jättäisi valiokunnalle harkintavaltaa.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja Krista Kiuru (sd.) vastasi kysymykseen valiokunnan mahdollisuudesta vaikuttaa vastineen julkisuuteen toteamalla, että on olemassa sekä julkisia että ei-julkisia menettelyjä.

– Tässä tapauksessa maan hallitus on valinnut sellaisen menettelyn, joka ei ole julkinen, ja minä pidän tätä valitettavana, Kiuru sanoi.

Kiuru: Työ vastineen parissa jatkuu koko viikon

Sosiaali- ja terveysvaliokunnalla on kokous maanantaina aamupäivällä.

– Tämän päivän tietojen pohjalta olemme kutsuneet sosiaali- ja terveysvaliokuntaan kuultavaksi hallituksen edustajat käymään tämän vastineen läpi, Kiuru sanoi.

Kiurun käsityksen mukaan paikalle on tulossa laaja joukko virkamiehiä avaamaan vastinetta sosiaali- ja terveysvaliokunnalle.

Kiurun mukaan työ vastineen parissa jatkuu koko viikon.

– Keskeistä on nyt käydä läpi ne muutokset, jotka on tehty, ja päättää minkälaisista muutoksista on tarpeen kuulla lisää, minkälaisilla muutoksilla voidaan heti edetä. Tältä osin olemme tiistaina viisaampia siinä, minkälaisella aikataululla jatketaan, Kiuru sanoi.

Hallitus etenee vastineella

Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko (kesk.) kertoi, että hallitus etenee perustuslakivaliokunnan lausunnon pohjalta vastinemenettelyllä. Oikeuskanslerinvirasto puoltaa Saarikon mukaan tätä. Vastinemenettely on asian käsittelyn kannalta nopeampi tapa kuin täydentävän esityksen antaminen.

Hallitukselta on odotettu vastinetta perustuslakivaliokunnan antamiin moitteisiin. Eduskunnan perustuslakivaliokunta antoi pari viikkoa sitten lausunnon, jossa se vaati sote-uudistuksen valinnanvapausmalliin lukuisia muutoksia.

Vastineen valmistuttua hallitus toimittaa vastineen sosiaali- ja terveysvaliokunnalle, joka jatkaa sen perusteella lainsäädännön muokkaamista.

Eri tulkintoja muutosten mittaluokasta

Perustuslakivaliokunta edellyttää, että valinnanvapauden voimaantuloa tulisi lykätä ja vaiheistaa sekä palveluittain että alueellisesti. Valiokunta vaatii muutoksia myös rahoituslakiin, jotta sote-palvelujen riittävä rahoitus turvattaisiin.

Kolmas iso kysymys koskee niin sanottua EU-notifikaatiota. Perustuslakivaliokunnan mukaan valinnanvapautta ei voi ottaa käyttöön ennen kuin on varmistuttu siitä, miten malli suhteutuu EU:n valtiontukisääntelyyn. Hallitus on hankalassa raossa, sillä tätä on vaikea saada etukäteen selville.

Hallituksessa ja oppositiossa on ollut hyvin erilaisia tulkintoja siitä, kuinka mittavia muutosvaatimukset ovat. Oikeusministeri Antti Häkkänen (kok.) on pitänyt muutoksia "juridis-teknisinä" kysymyksinä. Kokoomus on yrittänyt rauhoitella puheita valinnanvapauden vesittämisestä ja puolueen tavoitteiden murenemisesta.

Kokoomuksen kansanedustajat Elina Lepomäki ja Susanna Koski ovat jo ilmoittaneet äänestävänsä sote-uudistusta vastaan.

Vasemmistossa on korostettu, että kyse on erittäin mittavista muutoksista, jotka vaatisivat vastinetta perusteellisempaa käsittelyä. Jos hallitus etenisi toista reittiä ja antaisi täydentävän esityksen, se edellyttäisi todennäköisesti uutta lausuntokierrosta ja hidastaisi siten edelleen sote-uudistuksen käsittelyä.