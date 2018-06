Mitäs tykkäät? Uusi kauppahalli voisi näyttää tältä

Pohjois-Karjalan Osuuskauppa haluaa rakentaa liikerakennuksen torin pohjoispäähän eli Ison Myyn puolelle, eikä Carelicumin eteen, jonne nykyinen kaava sen sallii. Tilanne on aiheuttanut vilkasta keskustelua.

PKO haluaa toimitusjohtaja Juha Kivelän mukaan kehittää Joensuuta avoimesti ja yhteistyössä: – Tavoitteena on paras mahdollinen ratkaisu Joensuun elinvoiman ja joensuulaisten kannalta.

Osuuskauppa on hahmotellut uutta kauppahallia viiden arkkitehdin kanssa. Kuvakollaasissa vasemmalla keskellä vanha suunnitelma 1990-luvulta

– Viiden suunnittelijan näkemys on sijoittaa liikerakennus vanhalle paikalle. Kun asia menee eteenpäin kuulemme porukkaa ja esittelemme vaihtoehtoja, niin kuin meillä on aina ollut tapana, toteaa Kivelä.

PKO:n aie niin sanotun kauppahallin paikan siirtämisestä nousi esiin kesäkuun alussa. Kysymys ei ole hetken mielijohteesta, vaan liikerakennuksen kohtalo ja sijainti on ollut Kivelän mukaan puheissa ja mielessä projektin alusta asti.

– Jo liikkeelle lähtiessä päätimme, että rakennamme ensin torin ja sitten keskitymme liikekeskuksen. Siksi tämä asia on tapetilla tässä vaiheessa.

PKO:n hakema kaavamuutos etenee niin, että asiaa käsittelee ensiksi kaupunkirakennelautakunta tiistaina 19. kesäkuuta.

– Kaavan laatimisen yhteydessä pitää käydä läpi rakentamisen erilaiset vaihtoehdot ja niiden vaikutukset. Yhtä lailla tarkastelun alle tulee rakennuksen koko, erillisten kahvioiden sijoittaminen, torikauppa, huoltoliikenne sekä taksit ja tapahtumat, toteaa kaupunkiympäristöjohtaja Anu Näätänen esittelytekstissä, joka on osoitettu lautakunnalle.

On mahdollista, että kaavassa torille osoitetaan useita liikerakennuksia tai että kaavamuutos ei etenee ja liikerakennuksen paikka säilyy Carelicumin edessä. Kaikki on auki. Yksi vaihtoehto on myös se, että tori jää ilman liikerakennusta.

– Isosta Myystä on tullut mielipidettä, että heidän puolelleen toria ei saa missään nimessä rakentaa. Carelicumin korttelin kiinteistönomistajat haluavat rakennuksen pois edestään ja kauppahallikäytävän myöhemmin korttelin sisälle, toteaa kaupungin geodeetti Kalle Sivén.

– Jos Joensuun torista halutaan tehdä vetovoimainen ja alueesta elinvoimainen, halli täytyy tehdä parhaalle paikalle. Jos sitä ei haluta, niin halli voidaan jättää tekemättä, tuumaa Kivelä.

Juttua täydennetty 14:xx: lisätty kuvia.