Syksyn märkyydestä alkukesän kuivuuteen - Peltojen kasvustot kaipaavat sadetta

Viime syksyn sadonkorjuu tehtiin painajaismaisissa olosuhteissa. Runsaiden sateiden jälkeen niin maaperä kuin kasvustokin oli märkä. Pellot eivät kestäneet työkoneiden painoa, ja osa sadosta jäi puimatta.

Hyvin varhain alkaneet lämpimät säät ja toukokuun ennätysmäiset helteet ovat kääntäneet tilanteen vastakkaiseksi. Maaperä on kuivaa, ja sadetta kaivattaisiin. Sitä tosin ei ole luvassa tulevina päivinäkään.

– Sinänsä meillä on aika usein toukokuussa ja kesäkuussa vajetta sadannasta. Mutta tällaista touko-kesäkuuta ei ole kovin usein koettu, Luonnonvarakeskuksen tutkija Ari Rajala toteaa.

– Toinen erikoisuus on se, että nyt on kautta maan kuivaa. Kuivuus koskee koko maata Oulua ja Rovaniemeä myöten. Yleensä on niin, että jossain päin maata on kuivaa, mutta muualla sataa, Rajala jatkaa.

Tilanne näkyy pihoillakin.

– Yleensä pihanurmikot kellastuvat vasta heinäkuussa, nyt niitäkin alkaa jo näkyä. Kyllä maan pintakerrosten vesi on haihtunut tai jo käytetty. Pohjavesien tasoon sateet ja kuivuudet vaikuttavat pitkällä viiveellä, Rajala summaa.

Ilmatieteen laitoksen tutkija Kimmo Ruosteenoja kertoo asian meteorologian kannalta.

– Viime vuoden lopulla tosiaan satoi paljon, ja pohjavedet olivat korkealla ja maa märkää. Nyt taas etelässä ja lounaassa on ollut käytännössä sateetonta toukokuun alkupäivien jälkeen. Nuo viime talven ja osaksi syksyn perintönä saadut vesivarat ovat kyllä auttaneet syväjuurisia kasveja, eivätkä ne vielä ole käsittääkseni kärsineet suuria vaurioita.

Kaikilla kasveilla ei mene niin hyvin.

– Pintajuuriset kasvit, kuten keväällä kylvetyt viljat, sen sijaan ovat jo pinteessä. Nämä yksittäiset maan kosteuden heilahtelut eivät liene ensisijaisesti ilmastonmuutoksen aikaansaamia, vaan säät vain ovat oikutelleet.

Ilmastonmuutos vaikuttaa, kun mittatikkuna on sukupolvien mittaiset ajat.

– Pidemmän päälle maaperän kosteuden voidaan olettaa keskimäärin vähenevän. Meillä Suomessa muutos on suurin keväällä, johtuen lumien vähenemisestä ja aikaisemmasta sulamisesta. Kaikkein kuivimmillaan maaperä on nykyisin ja tulevaisuudessakin keskimäärin loppukesästä, mutta tilanne luonnollisesti vaihtelee paljon vuodesta toiseen, sääolojen mukaan.

Ruosteenoja on julkaissut yksin ja tutkimusryhmän jäsenenä laajoja tutkimuksia ilmastonmuutoksen vaikutuksista.

– Maaperän pintakerroksen kosteus on tärkeä veden lähde puille ja muille kasveille, jotka ottavat kasvuun tarvitsemansa veden pääosin enintään muutaman kymmenen senttimetrin syvyydeltä. Ilmastonmuutoksen myötä maaperän pintakerros muuttuu tämän vuosisadan aikana Suomessa keskimäärin entistä kuivemmaksi. Samoin käy lähes kaikkialla Euroopassa, tutkijaryhmä summaa tuoreessa raportissaan.

Lisäsateetkaan eivät auta.

– Vaikka sademäärät Suomessa ilmaston muuttuessa kasvavat, niin lämpötilojen noustessa vettä myös haihtuu maaperästä aiempaa tehokkaammin. Tämä kuivattaa maaperää.

Nyt eletty on viesti tulevaisuudesta.

– Ilmaston lämmetessä yleistyvät myös kesät, jolloin maaperä Suomessa kuivuu erittäin paljon. Jos maailmanlaajuiset kasvihuonekaasupäästöt jatkavat kasvuaan nykytahdilla, niin tämän vuosisadan lopulla erittäin kuivia kesiä esiintyy Suomessa keskimäärin 2–3 kertaa vuosikymmenessä. Vertailun vuoksi kesiä, jolloin maaperä luokitellaan erittäin kuivaksi, esiintyi 1900-luvun ilmastossa keskimäärin kerran vuosikymmenessä.

Pohjois-Karjalan toukokuun säätilastoissa näkyy kaksi trendiä.

Helteiden runsaus nosti keskilämpötilan Tohmajärvellä 12,8 asteeseen (pitkän ajan keskiarvo 8,8), Liperissä Joensuun lentoasemalla 13,3 asteeseen (8,7) ja Valtimollakin 12,2 asteeseen (8,2).

Sateet sen sijaan jäivät puoleen tai lähelle kolmasosaa keskiarvoista, sillä kuukauden aikana satoi yli millimetrin neljänä viitenä päivänä. Tohmajärvellä satoi kuukauden aikana 15,6 millimetriä (42,0), Juuassa 23,1 (47,0) ja Valtimolla 23,7 millimetriä (49,0). Joensuun Linnunlahdelta ja lentoasemalta sadetuloksia ei saada.

Tilanne on erikoinen, kun takana on runsasluminen talvi, jonka jäljiltä Saimaan vesiä juoksutetaan normaalijuoksutuksia enemmän.